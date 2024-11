Changan anuncia investimento de US$ 6,9 Bilhões em soluções de mobilidade e tecnologia

A Changan Automobile anunciou hoje que planeja investir mais de 50 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 6,9 bilhões) nos próximos cinco anos em soluções de mobilidade terrestre, marítima e aérea, além do desenvolvimento de robôs humanoides. A empresa prevê lançar seu primeiro modelo de carro voador até 2026, marcando um passo importante em sua transformação para uma companhia focada em tecnologia de mobilidade inteligente e de baixo carbono.

Parceria estratégica e sucesso do AVATR 07

Em relação à marca AVATR, a Changan destacou o sucesso do modelo AVATR 07, desenvolvido em parceria com a Huawei e a CATL no formato de cooperação “HIPlus”. O veículo incorpora as mais recentes inovações tecnológicas do consórcio CHN (Changan, Huawei e CATL) e já entregou mais de 12.000 unidades desde o lançamento, consolidando-se como um dos principais produtos da marca.

A AVATR está desenvolvendo novos modelos, incluindo SUVs de médio e grande porte com cinco e seis lugares, e carros esportivos com velocidades superiores a 300 km/h. A iniciativa busca atender às diversas necessidades dos consumidores e reforçar o posicionamento da AVATR como uma marca internacional de alto padrão.

Inovação tecnológica e impacto das guerras de preços

A Changan Automobile destacou a importância de inovação tecnológica e fortalecimento da marca para o desenvolvimento sustentável da indústria automobilística. A empresa alertou que guerras de preços podem enfraquecer a lucratividade das montadoras, prejudicar a percepção das marcas e limitar a capacidade de inovação tecnológica, comprometendo o futuro do setor.

Crescimento da AVATR no mercado automotivo

Apesar dos desafios, a AVATR, marca da Changan, registrou resultados históricos em outubro, com vendas de 10.056 veículos, o dobro em comparação ao mesmo período do ano passado e ao mês anterior.

Para efeito de comparação, em setembro deste ano foram entregues 4.537 veículos, e em outubro de 2023, 3.888 unidades. Isso representa um crescimento anual de 158,64% e um aumento mensal de 121,64%, consolidando a marca como uma das principais apostas da empresa no mercado automotivo de alto desempenho.