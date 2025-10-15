Negócios

Chanel e Rockefeller: como as dinastias estão juntas em investimento que gere fortunas trilionárias

Mousse Partners participa de rodada que avalia a consultora em US$ 6,6 bilhões, ampliando atuação em gestão de patrimônio

CHANTILLY, FRANCE - JUNE 12: Alain Wertheimer (R) and his brother Gerard Wertheimer attend the Prix de Diane Longines at Hippodrome de Chantilly on June 12, 2011 in Chantilly, France. (Photo by Julien Hekimian/WireImage) (Getty Images/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06h19.

A Mousse Partners, family office responsável por administrar a fortuna de US$ 93 bilhões da família Wertheimer, proprietária da Chanel, está adquirindo uma participação na Rockefeller Capital Management, empresa de consultoria financeira avaliada em US$ 6,6 bilhões. As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

O investimento é feito em conjunto com os escritórios Progeny 3 e Abrams Capital. Os valores da transação não foram divulgados.

A Rockefeller Capital administra US$ 187 bilhões em recursos de clientes, atendendo principalmente indivíduos e famílias de alto patrimônio, além de um número menor de instituições e corporações. Fundada em 2018 por Greg Fleming, ex-presidente da Morgan Stanley Wealth Management, a empresa surgiu como desdobramento do family office de John D. Rockefeller, e alguns membros da família Rockefeller permanecem acionistas.

Pelo menos 20% das 500 pessoas mais ricas do mundo têm family offices, gerindo fortunas que somam mais de US$ 4 trilhões, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Crescimento da empresa e valorização do setor

A avaliação implícita neste investimento representa um aumento de 120% em relação à rodada de financiamento de 2023, quando a família Desmarais, do Canadá, comprou participação na Rockefeller. Desde então, os ativos sob gestão da consultora aumentaram 87%.

O acordo reflete o aumento no interesse das pessoas ultra-ricas em gestão de patrimônio, setor que oferece fluxos de caixa estáveis e demanda por serviços especializados em portfólios diferenciados. Nos últimos anos, bilionários como Azim Premji e Tom Pritzker também investiram em plataformas e gestores de patrimônio nos Estados Unidos.

A Mousse Partners já tem participação no banco francês Rothschild & Co., colaborando em operações privadas junto a outras dinastias, como Dassault e Peugeot. Segundo David Rockefeller Jr., membro da quarta geração da família Rockefeller, a entrada de novos parceiros fortalece a capacidade da empresa de oferecer serviços e cria laços estratégicos com famílias e investidores de destaque.

John D. Rockefeller foi um dos pioneiros na criação de family offices no final do século XIX. Atualmente, esses escritórios, discretos e pouco regulamentados, se expandem pelo mundo, especialmente entre os magnatas dos setores de tecnologia, finanças e imobiliário.

