Cerveja em voos: conheça os novos destinos com happy hour gratuito da Azul

A Azul está incluindo novos destinos ao seu serviço de happy hour a bordo. Lançado em 2015 e presente em ações pontuais ao longo do tempo, a iniciativa retornou em meados deste ano. Em julho, a empresa anunciou a retomada do modelo na ponte-aérea Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Agora, leva a distribuição de cerveja gratuita a passageiros que embarcam em voos para outras localidades.

A novidade é a entrada de voos entre Guarulhos e Santos Dumont (RJ) e ainda daqueles que decolam do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) para Santos Dumont (RJ), Brasília (DF), Confins (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

Nos novos destinos, a companhia manterá o modelo atual de happy hour, válido em voos às quartas, quintas e sextas-feiras, realizados entre às 16h às 22h.

A única mudança é na marca da cerveja: a Stela Artois foi substituída pela Budweiser, patrocinadora da Copa do Catar que tem recebido bastante atenção da Ambev neste período. A cerveja é servida gelada e acompanha o serviço de bordo da companhia, com os snacks e bebidas não alcoólicas.

“Após a boa aceitação da primeira etapa, lançada em julho, estamos contentes em anunciar a expansão do serviço para alguns voos que partem de Guarulhos e Campinas”, afirma Felipe Masson, gerente geral de Experiência do Cliente da Azul.

Segundo a companhia, a iniciativa é parte de uma estratégia de oferecer novas formas de impactar positivamente os seus passageiros e agregar serviços. Com os preços das passagens nas alturas, literalmente, agregar benefícios pode ser um apelo importante.

Recentemente, a Azul fez uma parceria com a Gol e Sky para transmissão ao vivo os jogos da Copa do Catar.

Como funciona nas outras companhias

Na Latam, o happy hour está disponível apenas em algumas rotas na classe Premium Economy, mas não para a econômica. A companhia também oferece a opção voos internacionais em todas as classes, a depender do horário do voo.

Já a Gol, que oferecia cerveja Heineken e hambúrguer em happy hours na ponte-aérea Rio-São Paulo no pré-pandemia, prevê que serviço será retomado em 2023. Ainda não há data confirmada ou informação sobre destinos.

Atualmente, as três companhias concentram o mercado de aviação civil no país. Segundo dados da outubro divulgados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a Latam ocupa a primeira posição com 38,2% de participação, seguida por Gol, 34%, e Azul, 27,4%.

