CEOs criam iniciativa para gerar 1 milhão de empregos para negros nos EUA

Uma coalizão formada por diretores executivos de 37 companhias, incluindo gigantes como Merck, IBM e Nike, está por trás da OneTen, criada com o objetivo de gerar um milhão de empregos para americanos negros nos próximos dez anos.

A iniciativa, cofundada por Ken Frazier, presidente e CEO da farmacêutica Merk, já levantou mais de US$ 100 milhões. Sem fins lucrativos, ela pretende focar em americanos negros sem formação superior, mas com diploma do ensino médio e outros certificados, para que encontrem “empregos que sustentem famílias”.

O dinheiro será investido no financiamento de organizações não-governamentais, faculdades comunitárias e outras instituições que oferecerão treinamento profissional. E os CEOs que fazem parte da coalizão se comprometeram em contratar esses profissionais.

Em entrevista ao Wall Steet Journal, Frazier explicou que a iniciativa é um reconhecimento de que os esforços feitos pelas companhias nos últimos anos não foram suficientes. E o assassinato de George Floyd, com os protestos que se seguiram, fizeram os executivos repensarem suas políticas e unirem forças para este novo projeto.

— O que reuniu essas pessoas foi que eles olharam para o nosso país e disseram, esta é a geração de CEOs que não quer passar essa responsabilidade para a próxima geração — disse Frazier, um dos únicos quatro CEOs negros à frente das 500 maiores empresas americanas.

Segundo o executivo, 80% dos americanos negros não possuem o terceiro grau, o que impõe uma barreira estrutural para o alcance de posições mais altas em muitas companhias. Por isso, o objetivo da iniciativa é não apenas conectar empresas com trabalhadores, mas auxiliar o desenvolvimento profissional desses funcionários para que alcancem níveis gerenciais.

— Nós queremos evitar o balde vazando — comparou Ginni Rometty, presidente da IBM e outra cofundadora da OneTen. — Enquanto trazemos pessoas, não queremos que outras vão embora.

Outra medida assumida pelas empresas é reexaminar os requerimentos para os postos de trabalho, para avaliar se eles realmente exigem um diploma universitário. Segundo ela, a IBM, onde foi CEO por 8 anos, exigia nível superior para todos os cargos. Agora, 43% dos cargos não possuem essa exigência.