CEO da Nvidia ultrapassa cofundador de dona do Google e se torna o 9º homem mais rico do mundo

Jensen Huang, CEO da Nvidia, alcançou um marco impressionante: ele agora ocupa o 9º lugar na lista dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes, após uma série de altas nas ações da empresa.

O aumento ocorreu graças à alta contínua das ações da Nvidia, que na sexta-feira, 28 de junho, ultrapassaram os US$ 157,60, um crescimento superior a 1,6% no dia. O valor das ações da empresa subiu mais de 10% desde o início da semana, quando estavam cotadas a US$ 142,50.

Com isso, Huang, que possui 3% das ações da Nvidia, viu sua fortuna disparar em cerca de US$ 11,6 bilhões ao longo das últimas cinco sessões de negociação, se tornando o 9º homem mais rico do planeta, superando Sergey Brin, cofundador da Alphabet, controladora do Google.

Impacto da IA

A forte valorização das ações da Nvidia reflete a crescente confiança do mercado no potencial de crescimento da empresa, especialmente no setor de inteligência artificial (IA). Como fornecedora de chips e infraestrutura para IA, a Nvidia se posiciona como líder no desenvolvimento de tecnologias que alimentam as inovações na área de IA generativa.

Isso tem atraído a atenção dos investidores, que veem a empresa como uma das principais beneficiárias da “onda de ouro” que está sendo gerada pela rápida adoção de IA no mercado global.

Analistas como Dan Ives, da Wedbush Securities, preveem que tanto a Nvidia quanto a Microsoft podem atingir uma avaliação de mercado de US$ 4 trilhões até o final do ano, impulsionadas pela crescente demanda por soluções de IA, segundo a Forbes. A Nvidia, que alcançou uma avaliação de mercado de US$ 3,83 trilhões, já está à frente da Microsoft (US$ 3,7 trilhões), consolidando sua posição como a maior empresa de tecnologia no setor de IA.

Entre crescimentos e desafios

Além da forte valorização das ações, a Nvidia também está se beneficiando da crescente demanda por seus produtos. Em um relatório recente, o analista Ananda Baruah, da Loop Capital, destacou que a Nvidia está na “linha de frente” da próxima “onda dourada” da IA generativa, o que poderia levar a empresa a uma avaliação de mercado de até US$ 6 trilhões, de acordo com a Forbes. A crescente adoção de IA por empresas e governos está gerando uma demanda robusta pelos chips e soluções da Nvidia, o que se reflete na sua valorização no mercado de ações.

No entanto, apesar das perspectivas positivas, a Nvidia também enfrenta desafios. As restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos à China, que afetam suas vendas de chips de IA H20, representaram um impacto de US$ 5,5 bilhões em vendas para o ano fiscal em curso.

Huang já expressou preocupações sobre essas restrições, que limitam o acesso da Nvidia ao mercado chinês de US$ 50 bilhões. Mesmo assim, a empresa conseguiu superar as expectativas financeiras no primeiro trimestre de 2025, com Huang afirmando que a demanda global por sua infraestrutura de IA permanece “incrivelmente forte”.

O futuro da Nvidia continua promissor, com analistas ajustando suas previsões de preço para as ações da empresa. O analista Ananda Baruah elevou sua meta de preço de US$ 175 para US$ 250, acreditando que a Nvidia será beneficiada por uma “demanda mais forte do que o esperado” por seus produtos.

De acordo com as projeções de Wall Street, o preço médio das ações da Nvidia está cotado em torno de US$ 173, mas Baruah vê um potencial de crescimento ainda maior.