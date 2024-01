CEO Conference: veja como acompanhar um dos principais eventos do mercado financeiro gratuitamente

Promovida pelo BTG Pactual, a CEO Conference Brasil 2024 está com data marcada para sua próxima edição: entre os dias 6 e 7 de fevereiro, a partir das 8h45 (horário de Brasília), os maiores líderes empresariais e políticos do país estarão reunidos para discutir os desafios econômicos do Brasil e antecipar tendências para investimentos em 2024.

Esta será a 25ª edição do evento, que é considerado uma das principais conferências do mercado financeiro e se consolida como o espaço de debate mais importante para quem deseja estar por dentro das decisões que definirão os caminhos para 2024. É a oportunidade de ouro para se antecipar às transformações e aproveitar oportunidades.

Na última edição, foram mais 20 horas de conteúdo e mais de 114 mil acessos durante os dois dias de evento. Você pode conferir as edições passadas clicando aqui.

Palestrantes confirmados

Amanda Klein, Jornalista

André Esteves, Chairman e Sócio Sênior – BTG Pactual

André Jakurski, Sócio-fundador – JGP

Cila Schulman, Consultora Política

Eduardo Loyo, Sócio – BTG Pactual

Gabriela Lima, Diretora de Venture Capital – BTG Pactual Capital Privado

Luis Stuhlberger, Sócio-fundador – Verde Asset

Mansueto Almeida, Economista-chefe – BTG Pactual

Roberto Campos, Presidente – Banco Central do Brasil

Roberto Sallouti, CEO – BTG Pactual

Rogério Xavier, Sócio-fundador - SPX Capital

Stefanie Birman, Sócia – BTG Pactual

Tiago Berriel, Estrategista-chefe – BTG Pactual Asset Management

William Waack, Jornalista

