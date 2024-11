CEO bilionário: 'Acordei às 4h30 nas férias para trabalhar – e assim passar os dias em família'

Todd Graves ficou bilionário vendendo pedaços de frango frito. Mas isso não significa que ele pode deixar o trabalho esperar – nem mesmo durante as suas férias.

Sua rotina pode parecer insana para muitos, mas carrega lições poderosas para qualquer profissional que deseja alcançar o equilíbrio entre sucesso e vida pessoal. Quando está viajando, Graves começa a trabalhar às 4h30 da manhã, garantindo que às 11h – horário em que sua família acorda – ele possa se juntar a eles na praia.

Esse planejamento extremo reflete sua visão sobre o que realmente significa equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: fazer do tempo com a família uma prioridade inegociável em sua agenda. As informações são de uma reportagem da CNBC.

Por que planejar (e gerenciar) faz toda a diferença?

Para Graves, o equilíbrio não é algo que acontece por acaso. Ele reconhece que, ao liderar uma empresa avaliada em bilhões e com projeção de quase US$ 5 bilhões em vendas anuais, o trabalho nunca acaba. Por isso, ele utiliza o que chama de “logística extrema” para garantir que nada importante fique de fora.

Graves organiza sua agenda com rigor: separa blocos de tempo específicos para trabalho, para estar presente com sua família e até para brincar com seus filhos antes de dormir.

Às vezes, isso significa que sua esposa e filhos precisam jantar em seu escritório para que ele possa vê-los antes da hora de dormir. “Você pode estar cansado, mas nunca deve deixar de se dedicar com entusiasmo aos momentos especiais”, diz ele.

O poder do planejamento financeiro no sucesso profissional

Essa abordagem de Graves vai muito além da gestão do tempo. Assim como ele aloca blocos de horas para o que é mais importante, dominar as finanças corporativas e saber gerenciar orçamentos pode gerar resultados transformadores na carreira de qualquer profissional.

Graves não apenas planeja seus dias, mas também o crescimento de sua empresa, ajustando cada recurso de maneira estratégica para expandir sem perder o foco nos valores que moldaram o Raising Cane’s, sua rede de restaurantes.

O aprendizado aqui é claro: seja no tempo ou no orçamento, a capacidade de planejamento e priorização é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que constroem algo grandioso.

Como você pode aplicar essas lições

Graves utiliza estratégias como o timeboxing, uma técnica que consiste em alocar horários específicos para cada tarefa e, ao final de cada período, passar para a próxima atividade, sem procrastinar. Esse método não apenas aumenta a produtividade, mas também garante que tarefas essenciais, como cuidar da saúde e dedicar tempo à família, não sejam negligenciadas.

Da mesma forma, dominar habilidades como o planejamento financeiro pode transformar uma carreira – permitindo direcionar recursos para as áreas certas, minimizar desperdícios e maximizar resultados.

Seja você um empreendedor ou um colaborador de uma grande empresa, o sucesso sustentável depende de uma boa gestão — de tempo e de dinheiro.

