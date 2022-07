Centauro promove treinos gratuitos de futebol e beach tennis exclusivos para mulheres

A varejista de produtos para esporte Centauro promove neste fim de semana práticas esportivas voltados exclusivamente para mulheres. A companhia está com uma agenda quinzenal de treinos, com o objetivo de incentivar a prática de esportes entre o público feminino.

Para este sábado (22/07), os treinos são de futebol society, vôlei de praia, e beach tennis, com início às 14h30, no Nossa Arena, espaço esportivo focado nas mulheres localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. No domingo (23/07) haverá treino de corrida, com início na loja da Ceutauro da avenida Paulista, a partir das 9h30.

As atividades são gratuitas. Os mesmos treinos ocorrem nas próximas quinzenas – há atividades marcadas até o final de setembro. Para participar, é preciso se inscrever até o dia anterior ao evento, pelo site.

As aulas fazem parte do projeto #ElasMovemElas, lançado pela Centauro em 2019 e que inclui produção de conteúdo e promoção de eventos para incentivar mulheres a terem uma prática esportiva.

