O catador de recicláveis do interior do PR que fundou rede de franquias de R$ 38 milhões

A história de Flávio Gagliardi faz jus à máxima de que o empreendedorismo, muitas vezes, é uma característica pessoal e um dom capaz de falar mais alto ao coração de pessoas inconformadas e incomodadas com suas realidades.

Nascido no interior do Paraná, na cidade de Londrina, Gagliardi começou a trabalhar desde muito jovem, aos 15 anos, como catador de materiais recicláveis nas fazendas da região. Hoje, é CEO da Mr. Cheff, rede de restaurantes de comida caseira que em 2022 faturou 38 milhões de reais.

Quem é o empreendedor

As primeiras tentativas empreendedoras de Gagliardi, ainda que frustradas, começaram na adolescência. Aos 14 anos, ele e um grupo de amigos compraram uma caminhonete para coleta de recicláveis em propriedades da região. A ideia, porém, durou pouco: o veículo logo foi apreendido pela polícia, já que Gagliardi e os outros jovens ainda eram menores de idade.

Dali em diante, atuou como frentista em um posto de gasolina, no qual também virou gerente anos depois. Mas a inconformidade, como era de se esperar, falou mais alto: ele queria manter negócios em paralelo e, dessa vontade, surgiu uma loja de produtos de limpeza. “No início, enchia uma kombi e ia anunciando produtos nos bairros. A ideia durou pouco, mas foi uma experiência de empreendedorismo que me ensinou muito”, conta.

“Se você olhar minha vida, desde a época de catador de recicláveis, sempre tive um espírito empreendedor”, diz. “Nunca me vi como funcionário, sempre quis algo a mais”.

Como surgiu a Mr. Cheff

Com o fim da loja de produtos de limpeza, Gagliardi se rendeu ao mercado de trabalho convencional, e permaneceu por mais de uma década em uma seguradora como corretor. O desligamento da empresa serviu de pontapé para a criação de seu primeiro negócio formal, uma corretora de seguros, quando tinha 26 anos.

A paixão pela culinária, contudo, mudou os planos de Gagliardi. Depois de alguns anos tocando a corretora, ele decidiu abrir, ao lado de seu irmão, seu próprio restaurante: a pastelaria Mr. Pastel, que vendia pastéis, pratos feitos e panquecas.

Com restaurante único e um cardápio enxuto, Gagliardi logo quis ampliar os negócios da Mr. Pastel. Assim, em 2012, ele abriu a primeira unidade do Mr. Cheff, bem em frente à Mr. Pastel em uma praça de alimentação de um shopping em Londrina.

A ideia era criar um novo estabelecimento focado em alimentação self-service com um cardápio variado e com preços acessíveis ao grande público. A ideia deu tão certo que, em pouco tempo, Gagliardi deixou a sociedade com seu irmão para se dedicar exclusivamente à Mr. Cheff. A decisão também foi baseada nos desafios em criar um plano de sucessão robusto para o negócio de pastéis. “Duas lojas eram pouco para os planos familiares que tínhamos”, diz.

Quando começaram as franquias

Desde 2018, a Mr. Cheff funciona sob o modelo de franquias, ideia que surgiu após mentorias que Gagliardi recebeu de um consultor de negócios do setor. “Eu não sabia do potencial do negócio até ele me contar”, diz. “Logo entendi que podia levar a Mr.Cheff, como franquia, para todo lugar”.

Atualmente, são 19 restaurantes nas regiões Sul e Sudeste, nas cidades de:

Londrina

Camboriú

Blumenau

Florianópolis

Curitiba

São Paulo

Sorocaba

Campinas

“É um ambiente dinâmico. Se você tem um produto de qualidade, você alcança o público", diz o CEO, ao justificar a estratégia de escolher apenas os shopping centers para abertura de novas unidades.

Qual o futuro do negócio

Nos planos de Gagliardi está a abertura de pelo menos mais seis unidades da Mr. Cheff ainda em 2023, além de um novo modelo de franquia de food trucks, com previsão de lançamento em julho e com investimento inicial a partir de 75.000 reais.

Para este ano, a estimativa de faturamento da rede é de 42 milhões de reais. “Quero que mais pessoas possam viver da renda gerada pela Mr. Cheff. Empreendedores que sabem gerir e sonham com a independência”, diz.

VEJA TAMBÉM