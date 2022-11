CASE 2022: principal evento de empreendedorismo do país reúne startups e investidores em SP

Depois de um hiato de dois anos, o CASE está de volta ao formato presencial. O principal evento de empreendorismo e startups do país, organizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), termina hoje em uma edição com estimativa de público de 15.000 pessoas.

A 9ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE) reúne fundadores de startups, investidores, aceleradoras e outros representantes do ecossistema empreendedor do Brasil.

Serão, ao todo, 150 expositores, além de executivos que farão palestras em seis palcos simultâneos durante a programação. A edição de 2022 acontece no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Quem está no CASE 2022

Para a conferência, marcas expositoras e startups preparam novidades e aproveitam a data para anunciar publicamente seus lançamentos mais recentes, além de ampliarem redes de contato com o objetivo de mostrar seus principais produtos e serviços.

É o caso das empresas Cocreare, de terceirização sob demanda, e Empregga, plataforma de recrutamento e seleção. As duas apresentam no CASE suas soluções de terceirização de times de desenvolvimento e de conexão de empresas com profissionais de RH, respectivamente.

As fintech Remessa Online, de transferências internacionais, leva ao evento seu produto para startups, dedicado ao recebimento de aporte de capitais e pagamentos de transferências internacionais relacionadas a serviços.

Além das empresas, o CASE também tem presença de firmas de venture capital, instituições financeiras e aceleradoras de startups de todo o país. Entre elas:

WOW

Investidores.vc

Brain

Banco BV

Finep

Latam Startups

Programação do CASE 2022

Durante os dois dias de evento, o CASE terá algo como seis trilhas de conteúdo. Os assuntos vão de inovação a desenvolvimento de negócios e pessoas. Entre os principais palestrantes estão Kristen Durham, VP de startups na Zendesk; Isabella Botelho, fundadora da Pin People e Mônica Hauck, fundadora e CEO da Sólides.

Os interessados podem adquirir ingressos pelo site do evento.

Protagonismo feminino

Durante o evento, um estande preparado pela iniciativa Female Founders, dedicada ao protagonismo feminino nos negócios, pretende ampliar o debate sobre a participação de mulheres no ecossistema de inovação.

Participam da programação do espaço — uma agenda de mentorias, desafios e conexões com empresas e investidores — 10 startups, como UX para Minas Pretas, edtech para empregabilidade de mulheres negras no digital; o Lingopass, edtech com atuação global focada no ensino de idiomas para empresas; Engagers, educação corporativa com gamificação; Wilu, assistente digital de bem-estar; Santa Origem, plataforma de kits e brindes corporativos e a Se Candidate, Mulher!, startup de recursos humanos focada em empregabilidade feminina e impacto social.

