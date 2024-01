Casal que era franqueado cria sua própria rede de franquias -- e fatura R$42 milhões com esmalteria

Deixar de ser fraqueado para abrir a própria rede de franquias transformou a vida do casal Mariana Groke e Maurício Cesar. Na época, eles eram franqueados de uma rede de idiomas, setor no qual atuaram por nove anos. Parceiros na vida e nos negócios, ele chegou a ter três franquias e contava com a gestão administrativa da esposa.

Muitos empreendimentos (se não todos) nascem de algum dor de seus fundadores. No caso da rede de franquias Unhas Cariocas, Mariana sentia falta de um estabelecimento que oferecesse serviços de manicure e estética com qualidade em Taubaté, cidade no interior de São Paulo onde ela mora com a família. Hoje, o casal lidera uma rede com 95 unidades e com faturamento de R$ 42 milhões em 2023.

Como o negócio foi criado

Mariana Groke e Maurício Cesar se mudaram para o interior de São Paulo após o nascimento de seu primeiro filho, em 2009. A paulista e o carioca não queriam morar em nenhuma das capitais, então decidiram se mudar para uma cidade no 'meio do caminho' entre os dois estados: Taubaté.

Com a mudança, o casal decidiu recomeçar no mercado de trabalho. Abriram sua primeira franquia e começaram a empreender. Após os desafios iniciais, o casal abriu mais duas franquias, todas no interior de São Paulo.

Em 2016, Mariana Groke decidiu que era a hora de ter o próprio negócio em vez de seguir trabalhando com o marido. Ela escolheu o setor de beleza, mais especificamente a área de manicure.

O casal viveu um impasse: enquanto Marina queria abrir uma esmalteria, Maurício não via o empreendimento com bons olhos – ele acreditava que as clientes criavam fidelização com as manicures e não com a empresa, o que sentia ser um risco muito alto.

"Eu estava acostumado com o mercado de educação e sentia que o mercado de beleza era mais instável e difícil de oferecer um serviço diferente da maioria", diz o empreendedor.

Em busca de diferencial competitivo, Marina chegou até a técnica emóli, que solta cutículas, sem necessidade do uso do alicate, o que foi o ponto chave para a criação do seu próprio negócio no segmento de beleza.

Nascia ali a Unhas Cariocas, que se tornou logo popular pelos serviços de alongamento, manicure, pedicure, podologia, estética corporal e depilação a cera, com cera própria, com qualidade e rapidez. Basicamente um salão de beleza sem a parte de cabelereiro.

Apesar do 'carioca' no nome da rede, a primeira unidade foi inaugurada em 2017 em Taubaté, no interior de São Paulo.

"O empreendimento ia se chamar 'Unhas em 30 minutos', mas nós decidimos mudar para evitar possíveis problemas com um atendimento maior", explica Maurício. "Achamos as mulheres cariocas vaidosas, por isso colocamos esse nome".

Expansão com franquias

No ano seguinte, a segunda loja foi aberta em Taubaté. Com o sucesso da esmalteria, o casal deixou a área de educação e passou a investir em sua própria rede de franquias no mercado de beleza.

O sucesso do empreendimento levou Maurício e Marina a colocarem a transformarem o empreendimento em uma rede de franquias em 2017, modelo de negócio que eles já conheciam e tinham experiência. A Unhas Cariocas conta atualmente com 95 unidades em 12 estados brasileiros.

De acordo com a ABF, o segmento de saúde, beleza e bem-estar está entre o que mais cresceu no último ano, com alta de 13,7% no terceiro trimestre (balanço mais recente divulgado pela associação).

Aquisições

Recentemente, o grupo fez duas importantes aquisições:

Alona Laboratórios e Cosméticos, empresa com 19 anos no mercado que fabrica esmaltes, produtos de alongamentos de unhas, cosméticos e dermocosméticos;

Keragel, marca que trabalha há uma década na fabricação de géis de alongamento

Com a aquisição, a linha própria de produtos será reformulada, agregando itens funcionais e de qualidade superior ao catálogo da marca. Uma linha de esmaltação em gel também será lançada.

"Nosso intuito é otimizar o tempo do serviço prestado pelas profissionais, aumentando sua produtividade", diz o empreendedor.

A Keragel também passará por mudanças em relação ao aumento da produção. Em vez de 10 mil por dia, a marca alcançará a capacidade fabricar até 40 mil géis diários.

"Depois de faturar R$ 42 milhões em 2023, queremos dobrar o número de unidades neste ano e aumentar nossa linha própria de produtos", diz.

