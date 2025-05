Casal planeja se aposentar aos 35 seguindo essa estratégia financeira

A busca pela independência financeira e aposentadoria precoce tem ganhado cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Lauren e Ian Simpson, um casal de Utah, nos Estados Unidos, são exemplos dessa geração que decide reverter o jogo financeiro desde cedo. Aos 29 anos, o casal já conquistou uma fortuna milionária e sonha em deixar o mercado de trabalho até os 35 anos.

Nos últimos cinco anos, o casal viu a fortuna crescer de menos de US$ 100.000 para US$ 1.095.000. A meta deles é poder gastar até US$ 150.000 por ano quando estiverem aposentados. Segundo o portal americano Business Insider, eles seguiram uma combinação de economias agressivas, investimentos e um método curioso conhecido como "house hacking".

Como se aposentar aos 35 anos?

A decisão de Lauren e Ian de se aposentarem aos 35 anos nasceu em 2019, quando ambos tinham apenas 23 anos. Eles estavam dispostos a sacrificar a vida confortável de consumos imediatos em troca da liberdade financeira no futuro.

“Muitas pessoas entram em pânico aos 50 anos, achando que não conseguiram economizar o suficiente e que faltam apenas 10 a 15 anos para a aposentadoria. Nós decidimos fazer isso aos 23”, disse Lauren ao BI.

O segredo para o crescimento patrimonial acelerado de Lauren e Ian foi a técnica de "house hacking". É quando o comprador de um imóvel utiliza parte da propriedade para gerar renda, como alugar quartos ou unidades, ajudando a cobrir os custos da hipoteca e acelerando o acúmulo de patrimônio.

O casal investiu fortemente em imóveis, adquirindo cinco propriedades ao longo dos últimos quatro anos, sendo uma residência própria e quatro imóveis alugados. “A maior parte do nosso patrimônio veio da equidade nos imóveis que compramos”, disse Lauren ao portal.

Com um aumento de 37% na equidade de suas propriedades entre junho de 2024 e maio de 2025, o casal soube aproveitar o valor crescente dos imóveis e o aluguel gerado por eles para fortalecer ainda mais seu patrimônio.

Mas a estratégia de “house hacking” não é simples. Para pagar menos na entrada de um imóvel, Lauren e Ian optaram por comprar propriedades que seriam inicialmente ocupadas por eles mesmos. Essa estratégia lhes permitiu pagar apenas 5% de entrada em vez dos 10% típicos exigidos para investimentos em imóveis.

Contudo, o método exigiu que o casal se mudasse três vezes em três anos, uma escolha que, segundo Lauren, “foi um mal necessário” para alcançar o crescimento patrimonial com custos baixos.

Estabilidade no instável

Apesar do sucesso com o mercado imobiliário, a alta das taxas de juros tem tornado a busca por novas propriedades mais difícil. No último ano, o casal não encontrou imóveis que considerasse rentáveis e, por isso, optou por aumentar suas contribuições para a aposentadoria e focar mais na poupança.

Além disso, o casal também manteve o foco nos investimentos no mercado de ações. Cerca de 438.000 dólares do patrimônio do casal estão aplicados em fundos de índice e contas de aposentadoria, com uma alocação de 90% em ações e 10% em títulos. “Quando o mercado está em baixa, nós vemos isso como uma oportunidade, algo como uma liquidação”, disse Lauren.