Casal moderniza gestão de empresa familiar e mira faturamento de R$ 70 milhões

A Viktória Cargas atua no transporte de cargas, armazenagem, comércio exterior e operações in-house dentro de indústrias. Sob o comando da sócia e CEO Selly Sayed, a empresa projeta crescer 30% em 2026. O desempenho recente colocou a empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, resultado de uma trajetória de crescimento iniciada antes mesmo da atual fase de expansão. Em 2024, a Viktória Cargas registrou receita operacional líquida de R$ 52,9 milhões, valor 58% superior aos R$ 33,4 milhões obtidos em 2023.

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Por trás desses números está uma transformação iniciada em 2022, quando Selly assumiu a liderança da companhia ao lado do marido, Daniel Costardi. Aos 35 anos, a executiva encontrou uma empresa respeitada pelo mercado, mas que precisava encontrar novas formas de crescer.

A história da Viktória Cargas foi fundada em abril de 1999 pelos tios de Costardi, com uma proposta bastante específica: abastecer e escoar a produção da Zona Franca de Manaus. Desde o início, o transporte aéreo foi o principal diferencial do negócio. "Essa alta especialização em uma das rotas mais complexas e vitais do Brasil foi a nossa principal fonte de receita", conta.

Segundo Selly, a sucessão foi planejada de forma gradual e organizada. Atualmente, ela e Daniel Costardi comandam a empresa e conduzem uma gestão baseada em governança corporativa, indicadores de desempenho, tecnologia e profissionalização das lideranças.

A transição não se limitou à troca de comando. Na verdade, passou por uma revisão profunda da cultura organizacional, contratou executivos para posições de liderança, modernizou sistemas internos e ampliou o portfólio de serviços.

Transformação do negócio

Antes de ingressar no setor logístico, Selly atuou em segmentos como construção civil e agronegócio, ocupando funções ligadas à gestão empresarial e liderança de equipes. Ao longo da carreira, complementou a experiência prática com especializações e cursos voltados à administração de empresas.

Ao assumir a direção da Viktória Cargas, identificou limitações que dificultavam a expansão da companhia. "Percebi rapidamente que a resposta e a solução para grande parte dos nossos gargalos históricos não precisavam vir de consultorias externas; elas já estavam sob o domínio dos nossos próprios colaboradores, que vivenciam a operação na ponta diariamente", afirma.

A partir dessa percepção, foi criado um comitê de gestão dedicado à discussão de ideias e novos projetos. Mais tarde, a companhia estruturou um plano baseado em três elementos: processos, sistemas e pessoas.

Com a operação mais organizada, 2023 foi dedicado à redução de custos e à melhoria das margens. "Tornamos a companhia financeiramente enxuta, eficiente e saudável", acrescenta. Segundo Selly, a redução das despesas e os ganhos de produtividade criaram as condições para financiar investimentos em infraestrutura, tecnologia e novos serviços.

Ao mesmo tempo, a Viktória Cargas ampliou sua atuação. A empresa deixou de concentrar suas atividades quase exclusivamente na rota aérea entre Manaus e São Paulo e passou a atuar em diferentes áreas da logística.

Como funciona a operação

A principal aposta da companhia está na logística farmacêutica. A empresa investe em infraestrutura, controle térmico e adequação às exigências regulatórias para ampliar sua participação no transporte de medicamentos e insumos para saúde. Outra área é a armazenagem. Recentemente, a Viktória Cargas inaugurou um galpão em Manaus destinado à guarda, separação e distribuição de mercadorias.

O negócio também oferece serviços de outsourcing logístico, com equipes próprias trabalham dentro das instalações dos clientes e assumem parte da gestão da cadeia de suprimentos. O comércio exterior completa esse conjunto de atividades e ganhou relevância nos últimos anos.

Atualmente, a Viktória Cargas possui cerca de 8 mil clientes ativos entre operações nacionais e internacionais. A carteira reúne empresas dos setores eletrônico, automotivo, têxtil, cosmético e farmacêutico.

A empresa conta com 350 funcionários diretos e mais de 600 indiretos. Sua matriz está localizada em Guarulhos (SP). Há ainda um centro logístico em Manaus e uma unidade dedicada ao comércio exterior em Campinas, próxima ao Aeroporto de Viracopos. A rede inclui parceiros e hubs distribuídos por todos os estados brasileiros.

No transporte aéreo, movimenta mais de 8 mil toneladas de cargas por mês e afirma ter capacidade para realizar entregas em até 24 horas entre as principais regiões do país.

Mercado internacional

Quando a nova gestão avaliou os rumos da companhia em 2022, identificou que muitos clientes atendidos no país também precisavam de suporte para operações de importação e exportação.

A partir dessa demanda, a empresa decidiu ampliar sua atuação para o comércio exterior. Os investimentos foram direcionados à obtenção de certificações, adequação regulatória e estrutura operacional.

As primeiras operações conectaram clientes brasileiros aos Estados Unidos. Hoje, a Viktória Cargas também realiza operações envolvendo países como Emirados Árabes Unidos, Catar e Jordânia. Os próximos passos incluem o fortalecimento da presença na América do Norte e na Europa.

Como parte desse movimento, o plano é inaugurar uma base própria em Miami em 2027. "A escolha dessa localidade levou em conta fatores logísticos. Miami é o principal portal de entrada e saída de cargas das Américas, com infraestrutura aeroportuária e portuária e conexões eficientes com outros mercados", comenta Selly.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.