Casal gastou US$ 0 para abrir negócio em apartamento pequeno — agora fatura US$ 26,5 milhões por ano

Tessa Barton e Cole Herrmann
Redação Exame
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05h00.
Tessa Barton e Cole Herrmann iniciaram um império financeiro sem investir um dólar inicial.
O casal, que morava em um estúdio de 23 metros quadrados em Nova York, percebeu que a audiência de Barton no Instagram não se interessava apenas pelo seu conteúdo, mas sim pela estética de suas fotos.
Dessa observação nasceu a Tezza, uma empresa que hoje fatura US$ 26,5 milhões por ano. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
O sucesso da Tezza está diretamente ligado à inteligência financeira aplicada ao modelo de negócio.
Ao optarem por produtos digitais, como filtros de fotos para o Adobe Lightroom e, posteriormente, um aplicativo próprio, Barton e Herrmann evitaram os custos elevados de estoque e logística.
Esse modelo permitiu que a empresa alcançasse lucratividade rapidamente, reinvestindo os ganhos para expansão sem necessidade de captação externa.
A história do casal reforça uma tendência crescente no mundo dos negócios: a importância de um modelo financeiro sustentável desde a fase inicial.
Muitos empreendedores falham ao não considerarem a estrutura de custos e a escalabilidade de seus produtos. A Tezza, ao contrário, soube balancear oferta e demanda com uma estratégia de monetização clara, convertendo seguidores em clientes pagantes.
O diferencial da empresa também está na compreensão de que o fluxo de receita passiva é essencial para a estabilidade financeira.
Os filtros e ferramentas de edição, uma vez criados, continuam a gerar receita sem necessitar de produção física ou gestão complexa de logística.
Essa abordagem permitiu que Barton e Herrmann expandissem a Tezza para outros segmentos, como kits de colagem e vestuário, mas sem comprometer o fluxo de caixa inicial.
A história da Tezza ilustra como uma gestão financeira eficiente é um diferencial competitivo.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.
