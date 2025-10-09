Casal fatura fatura US$ 26,5 milhões por ano em um negócio que não custou nada para abrir

Tessa Barton e Cole Herrmann iniciaram um império financeiro sem investir um dólar inicial.

O casal, que morava em um estúdio de 23 metros quadrados em Nova York, percebeu que a audiência de Barton no Instagram não se interessava apenas pelo seu conteúdo, mas sim pela estética de suas fotos.

Dessa observação nasceu a Tezza, uma empresa que hoje fatura US$ 26,5 milhões por ano. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

O segredo número 1 para o sucesso da empresa

O sucesso da Tezza está diretamente ligado à inteligência financeira aplicada ao modelo de negócio.

Ao optarem por produtos digitais, como filtros de fotos para o Adobe Lightroom e, posteriormente, um aplicativo próprio, Barton e Herrmann evitaram os custos elevados de estoque e logística.

Esse modelo permitiu que a empresa alcançasse lucratividade rapidamente, reinvestindo os ganhos para expansão sem necessidade de captação externa.

A história do casal reforça uma tendência crescente no mundo dos negócios: a importância de um modelo financeiro sustentável desde a fase inicial.

Muitos empreendedores falham ao não considerarem a estrutura de custos e a escalabilidade de seus produtos. A Tezza, ao contrário, soube balancear oferta e demanda com uma estratégia de monetização clara, convertendo seguidores em clientes pagantes.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos

Esse é o diferencial deles

O diferencial da empresa também está na compreensão de que o fluxo de receita passiva é essencial para a estabilidade financeira.

Os filtros e ferramentas de edição, uma vez criados, continuam a gerar receita sem necessitar de produção física ou gestão complexa de logística.

Essa abordagem permitiu que Barton e Herrmann expandissem a Tezza para outros segmentos, como kits de colagem e vestuário, mas sem comprometer o fluxo de caixa inicial.

A história da Tezza ilustra como uma gestão financeira eficiente é um diferencial competitivo.

