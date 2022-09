Casal cria hamburgueria em Jundiaí com R$ 5 mil e hoje rede fatura R$ 100 milhões

Começar a empreender em casa é uma história comum entre brasileiros que buscam uma alternativa de renda. Com uma empresa falida e muitas dívidas, Larissa Tosi e Lucas Menon decidiram criar uma hamburgueria durante a pandemia. Menos de dois anos depois, a EaiBurguer é avaliada em mais de R$100 milhões.

O casal de Jundiaí, interior de São Paulo, começou o negócio com R$ 5 mil. Na época, eles tinham uma estrutura capaz de produzir 50 lanches por dia e divulgavam o novo empreendimento nas redes sociais. Em poucos dias eles recuperaram o valor investido nos equipamentos para a operação do negócio.

O empreendimento foi criado no segundo semestre de 2020 como uma forma de pagar as dívidas do casal. Por cerca de 12 anos, Lucas teve uma empresa de marketing digital, que foi a falência na pandemia. Antes, Larissa trabalhava em uma empresa de moda como designer.

A primeira unidade da EaiBurguer foi aberta em Jundiaí, seis meses depois. Com o sucesso da loja, os empresários investiram na expansão com ajuda da Cherto Assessoria, responsável pelo crescimento de marcas como Casa Bauducco, The Body Shop.

A primeira franquia da rede foi inaugurada em Campinas, interior de São Paulo, em novembro de 2021.

“Atualmente, temos 8 lojas em funcionamento e 25 em reforma para serem entregues nos próximos meses. Em um ano, vendemos 50 franquias. Queremos expandir o nosso negócio para outros estados e, no futuro, para fora do Brasil. Também temos o objetivo de abrir capital da empresa na bolsa via IPO”, diz Lucas Menon.

Mais de 40 unidades estão previstas para serem inauguradas ainda neste ano. Atualmente oito unidades em funcionamento:

Salvador

Florianópolis

Campinas

Jundiaí

São Paulo, nas regiões de Moema, Morumbi, Jardins e Tatuapé

Uma nova unidade será inaugurada nesta sexta-feira, 30, no Iguatemi de Sorocaba, interior de São Paulo.

O valor dos sanduíches varia entre R$ 26,00 e R$ 54,00. Os combos podem incluir um Milk Shake feito com o sorvete premium Häagen-Dazs.

