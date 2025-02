"Casa" do corretor de seguros, Agger faz segunda aquisição em um ano

Mudanças nas leis, competição com o digital e novas demandas dos consumidores. O mercado de seguros está em constante transformação. Para os corretores, estar atento às novidades pode ser o diferencial para evitar que esse mar de oportunidades vire uma tempestade.

Para empresas como a Agger, essas dificuldades também representam oportunidades. Fundada em 1994, ela é como a "casa" dos corretores de seguros.

Dentro da plataforma, é possível acessar ferramentas que facilitam o dia a dia das corretoras, como o Aggilizador, sistema que realiza cálculos em 14 ramos de seguros diferentes.

Desde que foi vendida para o fundo Arco Capital, em 2021, a Agger vem crescendo a passos largos. Sob a liderança de Gabriel Ronacher, a empresa triplicou o faturamento e expandiu a base de clientes, conectando mais de 16 mil corretores a 41 seguradoras e 750 operadoras de planos de saúde.

Agora, ela deu um passo importante com a compra da Trindade Tecnologia. A empresa é especializada em sistemas para gestão e cotações de planos de saúde e odontológicos, o que traz mais diversidade de produtos para os corretores.

Por que agora?

"Há uma demanda antiga dos clientes para incorporarmos um produto como esse (...) isso reflete a evolução do nosso setor, no qual o corretor de seguros começa a identificar novas oportunidades de crescimento", diz Ronacher.

A expectativa é realizar mais de 50 milhões de cotações por mês, em 41 seguradoras e 750 operadoras e administradoras de planos de saúde, nos dois sistemas. O valor da aquisição não foi divulgado, mas a expectativa é que ela aumente a receita da Agger em 20% até 2025​​.

Um ano atrás, em janeiro de 2024, a empresa comprou uma concorrente do setor, a Infocap. Segundo Ronacher, a aquisição ajudou a expandir a presença da empresa no Sul do Brasil e trouxe mais de 86 mil usuários e 16 mil corretores para a plataforma da Agger, que já atua em 95% dos municípios brasileiros​.

"Nosso objetivo é ser o maior aliado do corretor, acompanhando as mudanças do mercado e oferecendo o que ele precisa", afirma Ronacher.