Cartão dr.consulta para empresas oferece mensalidades por R$ 34,90

Pesquisas apontam que, depois da casa própria, o maior sonho do brasileiro é oferecer um plano de saúde para a sua família. Mas existe um abismo entre esse desejo e a realidade. Hoje, esse tipo de benefício, que representa o segundo maior custo de uma empresa depois da folha de pagamentos, é a realidade de apenas 25% da população, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ou seja, a grande maioria ainda depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

A boa notícia é que, de olho nesse grupo de pessoas, vem crescendo no país a oferta de um novo produto: o cartão de benefícios para saúde.

O que é um cartão de benefícios para saúde?

Em linhas gerais, ele funciona como uma assinatura com direito a uma série de serviços com descontos, pagando-se uma mensalidade. É o caso do Cartão dr.consulta, desenvolvido e administrado pela Yalo, uma gestora de cartões de benefícios, em parceria com o dr.consulta, uma rede de saúde que integra atendimento primário e secundário na região metropolitana de São Paulo.

Como surgiu o Cartão dr.consulta?

Lançado no início de 2022, o produto foi desenvolvido com base na necessidade do mercado em ter uma oferta de profissionais de saúde de qualidade, com preços acessíveis e sem os altos custos existentes em outros produtos de saúde.

Um ano e meio depois, com mais de 200 mil beneficiários, é lançada uma nova modalidade, agora voltada para o público corporativo: o Cartão dr.consulta Empresas.

Como funciona o Cartão dr.consulta Empresas?

Voltado para todos os tipos de empresa na região metropolitana de São Paulo – desde microempreendedores (MEIs) a empresas com mais de 500 funcionários, além de associações e sindicatos –, o Cartão dr.consulta Empresas é uma assinatura anual, com custo fixo mensal de R$ 34,90 e, diferente da maioria dos planos de saúde, garante ao titular a inclusão de até quatro dependentes, independentemente de eles terem ou não grau de parentesco. Ou seja, é possível incluir na assinatura desde filhos, pais, avós e enteados, até funcionários que prestam serviços domésticos, por exemplo.

Outra vantagem é a opção de incluir na contratação serviços de odontologia por R$ 4,90 adicionais, por assinatura. Com isso, o cliente passa a ter direito a avaliações odontológicas incluídas e 20% de desconto em todos os tratamentos odontológicos da rede do dr.consulta.

Com esse lançamento, a expectativa é de não só ampliar o acesso da população à saúde como também contribuir com uma alternativa para uma das principais dores das áreas de RH de empresas que não têm recursos para oferecer outros benefícios de saúde, mas podem apresentar esse tipo de assinatura como diferencial competitivo.

A contratação, feita de forma direta ou via corretor (clique aqui para saber mais) pode ser negociada de acordo com a intenção da empresa. É possível, por exemplo, custear 100% da assinatura, oferecê-la como uma contribuição parcial ou por livre adesão/custo do funcionário.

