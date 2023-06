Carros mais baratos: Volkswagen afirma que concessionárias vão aplicar descontos nesta terça-feira

Primeira montadora a se manifestar após o anúncio das medidas do governo para reduzir os preços dos veículos, a Volkswagen comunicou que todas as suas concessionárias estarão prontas já a partir desta terça-feira, 6, para aplicar os preços reduzidos.

Além disso, a montadora informa que vai expandir a oferta e oferecerá bônus de até R$ 5 mil reais ou taxa zero nos financiamentos aos consumidores. No detalhamento do programa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que as montadoras também oferecessem descontos, além do bônus do governo.

O desenho do programa prevê desconto de R$ 2 mil até R$ 8 mil no preço final de carros populares. O desconto mínimo é de 1,6% para veículos até R$ 120 mil; desconto máximo é de 11,6%. Além disso, está presente um subsídio para a redução do preço dos caminhões e ônibus. Nesse caso, a vantagem é para quem tem veículo de até 20 anos.