Acredite: carros elétricos já custam o mesmo que modelos a gasolina

Carros elétricos já custam o mesmo que modelos equivalentes com motores a combustão. Pelo menos essa é a realidade nos Estados Unidos, de acordo com o relatório 2020 Impact Report, elaborado pela Tesla. De acordo com o fabricante, o Model 3 – opção mais barata da marca – está mais em conta que concorrentes como BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C (mesmo sem os incentivos fiscais).

Mais barato que os concorrentes

Para ter ideia, o modelo da empresa de Elon Musk parte de 39.990 dólares, equivalente a 218.241 reais, na configuração de entrada Standard Range Plus. Ou seja, uma vantagem de pelo menos 1.460 dólares (7.967 reais) em relação aos rivais alemães. Comparado ao Tesla Model 3, apenas o Audi A4, oferecido a 39.100 dólares na América do Norte, tem vantagem de quase 4.800 reais em conversão direta.

Entretanto, a empresa aponta que esse cenário ainda é raridade no segmento de carros elétricos, já que “a maioria das outras opções ainda custa de 10.000 a 20.000 dólares – cerca de 54.000 a 110.000 reais, respectivamente, na cotação atual – a mais que os equivalentes com combustão interna”. Atualmente, o Nissan Leaf é o modelo mais barato dos EUA, vendido a 27.400 dólares, o que dá 149.776 reais.

Elétricos ainda são caros

Essa paridade de preços ainda é realidade distante para outros mercados, como é o caso dos europeus, que pagam mais pelo Model 3 em relação aos equivalentes. Na Alemanha, por exemplo, o elétrico dos norte-americanos custa 39.990 euros. Para comparação, o Audi A4 sai a 34.600 euros; o BMW Série 3, 37.750 euros; e o Mercedes-Benz Classe C, 41.138 euros. Na Espanha, o Tesla parte de 45.990 euros.

Como é o mercado brasileiro

E, no Brasil, a situação é ainda mais complicada. Considerando apenas o modelo da marca de Elon Musk, a diferença é ainda maior: trazido somente de maneira independente, o elétrico custa 399.000 reais na importadora Direct Imports, com dólar cotado a 5 reais. Já os rivais partem de 267.950 (Classe C). Aliás, o carro elétrico mais barato do país – ao menos por enquanto – é o JAC iEV20, por 159.990 reais.