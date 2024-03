Carros elétricos chineses já preocupam Nissan e Honda

Nissan e Honda são rivais ferrenhas há décadas. Como a segunda e terceira maiores montadoras do Japão, atrás da Toyota, ambas se beneficiaram do fato de terem uma base de fãs locais leais. Agora, porém, a diferença em relação à Toyota está se ampliando.

A BYD, por exemplo, se expandiu rapidamente. Ela já planeja ter mais de 100 concessionárias no país até o próximo ano . De acordo com o Financial Times , Nissan e Honda enfrentam uma ameaça comum dos veículos elétricos (VE) chineses. Com preço acessível, eles entraram no mercado japonês em 2022.

Mesmo perdendo essa corrida dos elétricos, a Toyota ainda assim tem muitas vantagens sobre seus rivais locais. Com o aquecimento do mercado para carros híbridos, as vendas da Toyota estão atingindo níveis recordes , o que pode ajudar sua transição para os elétricos. A Nissan acabou sendo maior vendedora de veículos elétricos entre os fabricantes japoneses no ano passado, com 54.800 carros vendidos. Mas isso não é nada perto dos milhões vendidos anualmente pelos rivais globais em seus respectivos mercados domésticos. A Honda está ficando cada vez mais para trás na corrida dos VEs a bateria depois de descartar um plano de US$ 5 bilhões para desenvolver carros a bateria acessíveis com a General Motors no ano passado.

Preço das ações reflete situação atual