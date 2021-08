Veja os carrões de luxo que viraram viaturas da Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma frota digna de milionários para comemorar os 93 anos da corporação. Mas o contribuinte não precisa ficar preocupado: os sete novos carrões – que têm valor estimado de 2 milhões de reais – são fruto da Operação Status, realizada no Mato Grosso do Sul e que apreendeu o equivalente a 230 milhões de reais de organizações do tráfico de drogas.

Quais foram os carros apreendidos

E os agentes terão à disposição desde modelos vendidos aqui, como BMW 320i Sport GP 2020 e 330i M Sport 2019; Jeep Grand Cherokee 2012; Land Rover Range Rover Velar 2019; Mercedes-Benz E300 2019; e Porsche Cayenne GTS 2019; até a rara picape Toyota Tundra 2014, trazida ao país apenas por meio de importação independente e que, nos Estados Unidos, disputa com a gigante Ram 1500.

Carrões de luxo foram transformados em viaturas da PRF 1. BMW 320i Sport GP zoom_out_map 1 /7 (PRF/Instagram) BMW 320i Sport GP da Polícia Rodoviária Federal

2. BMW 330i M Sport zoom_out_map 2 /7 (PRF/Instagram) BMW 330i M Sport da Polícia Rodoviária Federal

3. Jeep Grand Cherokee zoom_out_map 3 /7 (PRF/Instagram) Jeep Grand Cherokee da Polícia Rodoviária Federal

4. Land Rover Range Rover Velar zoom_out_map 4 /7 (PRF/Instagram) Land Rover Range Rover Velar da Polícia Rodoviária Federal

5. Mercedes-Benz E300 zoom_out_map 5 /7 (PRF/Instagram) Mercedes-Benz E300 da Polícia Rodoviária Federal

6. Porsche Cayenne zoom_out_map 6 /7 (PRF/Instagram) Porsche Cayenne da Polícia Rodoviária Federal

7. Toyota Tundra zoom_out_map 7/7 Raridade: picape só veio ao Brasil por importação independente (PRF/Instagram) Toyota Tundra da Polícia Rodoviária Federal

Como serão utilizadas as viaturas

Só não espere ver cenas de perseguição dignas de filmes de ação, já que esses carrões convertidos à PRF servirão apenas para eventos e campanhas educativas, enquanto o policiamento das rodovias será feito com viaturas comuns. Com investimento de 403 milhões de reais, a corporação recebeu 416 viaturas de produção nacional; sete helicópteros AW119 Koala KX; além de 28 blindados Caveirinha.

Frota de 'Velozes e Furiosos'

E essa não será a primeira vez que a PRF recebe viaturas especiais: em novembro de 2019, a corporação incluiu à frota o Dodge Challenger R/T, equipado com motor V8 5.7 de 377 cv, que havia sido confiscado dois anos antes durante operação contra tráfico de drogas. Liberado pela Justiça Federal de Umuarama (PR), o esportivo serviu, inicialmente, à fiscalização entre Foz do Iguaçu (PR) e Paraguai.

Vale dizer que o confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico drogas é estabelecido pelo artigo 243 da Constituição Federal.