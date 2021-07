Carro elétrico é lento? Este modelo chega a 100 km/h em só 2 segundos

Por Peter Coy, da Bloomberg Businessweek

Qual é a velocidade do Tesla Modelo S Plaid? Tão rápido que para evitar um mau jeito no pescoço é preciso sentar-se ereto, olhar para a frente e ajeitar a cabeça no encosto do banco.

Esse carro é tão rápido que pode ser banido das provas de arrancada, a menos que esteja equipado com um paraquedas. Tão rápido que pode ir de zero a 100 km por hora em menos de dois segundos. Um ... dois ... rápido assim!



Agora imagine essa onça pintada movida a bateria na sua rua. Seu incrível poder é reprimido enquanto ele segue o tráfego como um Ford Fiesta. A menos, é claro, que o motorista sucumba à vontade de pisar no pedal do acelerador, caso em que coisas loucas e assustadoras podem acontecer.

Resumindo, o S Plaid ou está sempre triste (subutilizado) ou com raiva (uma besta furiosa de 1.020 hp).

Certamente, o S Plaid não é o único carro ou caminhão superpotente pelas ruas. A potência média tem aumentado constantemente, de forma que a maioria dos veículos novos pode passar de 160 km /h sem perceber.

Pouquíssimos motoristas forçam seus veículos para próximo daquilo de que são capazes, porque sabem que é perigoso e contra a lei. Isso é verdade até mesmo para aqueles que possuem Ferraris, Lamborghinis, McLarens e similares, que são vendidos como veículos de alto desempenho.

Mas o Modelo S Plaid, que a Tesla justificadamente afirma ser "o sedan de melhor desempenho já construído", leva a questão da potência máxima a um nível totalmente novo. Sua velocidade máxima, assim que novos pneus estiverem disponíveis neste outono, será de 320 km/h.

Como as incríveis capacidades do S Plaid nunca poderão ser legalmente exploradas, elas representam uma peça de marketing muito cara: “Compre-me pelo direito de se vangloriar”. O que é uma espécie de desperdício de recursos.

E embora a grande maioria dos proprietários de Tesla dirija com responsabilidade, alguém ficará bêbado e terá coragem ou emprestará o carro para um adolescente imprudente. O dano que um S Plaid em alta velocidade pode causar é substancialmente maior do que o dano que um Ford Fiesta em alta velocidade pode causar. (A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.)

Conversei com Joseph Young, porta-voz do Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária que me disse: “Do ponto de vista da segurança, ao olharmos para um veículo como este, definitivamente existem algumas preocupações”.

“Sabemos por pesquisas anteriores que veículos com motores de alta potência tendem a exceder o limite de velocidade permitido e têm velocidades médias mais altas. Velocidade e excesso de velocidade são um grande problema nas ruas e estradas do nosso país”.

Por outro lado, Jake Fisher, diretor sênior de testes de automóveis da Consumer Reports, mostrou-se menos preocupado. “Eu poderia dirigir por uma rua residencial em um Toyota Prius a 140 km por hora e isso é muito mais perigoso do que acelerar em um modelo S Plaid”, disse ele.

Ele também disse que a tração nas quatro rodas e o controle eletrônico de estabilidade do S Plaid o tornam mais seguro durante uma aceleração rápida do que um carro comum em uma pista de arrancadas.

Este é um confortável sedã de quatro portas, amplo, com grande área de carga, que bate qualquer supercarro. É basicamente o próprio garoto-propaganda que diz que carro elétrico é o máximo”.

Isso é justo. É bom para o planeta se a capacidade de ir de zero a 60 em dois batimentos cardíacos vender mais veículos com zero emissões pelo tubo de escape. Mesmo assim, é difícil não ter a sensação de que o S Plaid é um exagero de engenharia.