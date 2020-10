Carrefour lança novo site de olho no futuro do supermercado

Como parte dos avanços da digitalização do seu ecossistema, o Carrefour lança uma nova plataforma de comércio eletrônico. A nova infraestrutura de tecnologia é mais ágil e permite adaptações e novas tecnologias. “Temos a confiança de que, agora, temos uma tecnologia à prova do futuro”, diz Paulo Farroco, diretor de TI do Carrefour. Os investimentos no novo site fazem parte do total gasto em TI e outras tecnologias, que foram de 91 milhões de reais no primeiro semestre do ano.

Com o novo site, a varejista de alimentos vai conseguir gerenciar melhor o seu marketplace e as vendas por múltiplos canais, que incluem ainda pedidos pelos aplicativos Rappi e Cornershop. Até então, a plataforma não era adaptada para a venda de alimentos. Por exemplo, não era possível comprar itens de hortifruti pelo peso, apenas por unidades. Para o consumidor, ficou mais fácil encontrar seus produtos preferidos, já que a jornada de compra foi redesenhada e otimizada. “Entendemos as queixas dos clientes para corrigir toda a jornada”, diz Farroco em entrevista exclusiva à EXAME.

Além de permitir uma busca mais personalizada, com base no que o consumidor costuma comprar ou em suas preferências, a solução conta com a integração entre os canais físicos e online, para permitir a escolha de entrega dos produtos em casa ou pelos serviços de retirada em 96 supermercados e hipermercados da rede.

O site novo é apenas uma faceta do investimento na venda de alimentos e bebidas pela internet. Para facilitar a entrega e evitar a ruptura – quando um consumidor pede por um produto que está em falta – o Carrefour tem 12 pequenos centros de distribuição acoplados em um supermercado ou hipermercado, voltados apenas para as vendas na internet, além de um centro de distribuição independente.

A integração da plataforma com outros parceiros de vendas também foi facilitada. É o caso das parcerias com os aplicativos de entrega Rappi e Cornershop, além dos vendedores do marketplace, que alcançaram cerca de 22% do total do comércio eletrônico no segundo trimestre do ano.

No segundo trimestre de 2020, o comércio eletrônico da varejista cresceu 377% nas vendas de alimentos, incluindo o serviço de entrega rápida, e 65% em não-alimentos, com um total de 918 milhões de reais. 39% das vendas de eletrodomésticos e 7,7% de alimentos já vêm dos canais de varejo online. Cerca de 60% das compras já incluem perecíveis no carrinho. Esse avanço ajudou a empresa a alcançar clientes novos, que representaram 60% das vendas no trimestre.

Tecnologia de ponta

Desenvolvida pela VTEX, empresa referência em tecnologia e software de e-commerce, a nova plataforma do Carrefour.com será a base para a escala e evolução do negócio, no curto e no longo prazo, diz a empresa.

A escolha do fornecedor de tecnologia foi feita durante o ano passado e o desenvolvimento e migração para a nova plataforma ocorreu este ano. A companhia fez um pequeno lançamento de testes em agosto e agora, em outubro, lança oficialmente a plataforma. Uma equipe de 150 pessoas trabalhou, de forma totalmente remota, para realizar a transição de sistemas.