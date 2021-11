Carrefour Brasil tem queda de 18% no lucro do 3º trimestre

O Carrefour Brasil divulgou nesta terça-feira lucro líquido ajustado de 621 milhões de reais para o terceiro trimestre, queda de 18% em relação a um ano antes.

A companhia apurou resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,48 bilhão de reais para o período, crescimento de cerca de 11%.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"

Analistas, em média, esperavam Ebitda de 1,38 bilhão de reais para o grupo entre julho e setembro, segundo dados da Refinitiv.

O Carrefour Brasil, também dono da maior bandeira de atacarejo do país, Atacadão, teve queda nas vendas mesmas lojas no consolidado do grupo. O recuo, excluindo da conta postos de combustível, foi de 1,8% na comparação com um ano antes, quando o Atacadão apurou crescimento de 25,8%.

A unidade de atacarejo do grupo no terceiro trimestre deste ano entregou vendas mesmas lojas em alta de 2,7% após crescimento de 10,2% nos três meses imediatamente anteriores.

Na semana passada, o GPA divulgou queda nas vendas mesmas lojas do período de 0,3% no Brasil. Já o Assaí publicou no final do mês passado alta de 4,5% nas vendas mesmas lojas.

O Carrefour Brasil afirmou que o Atacadão, sua principal geradora de receitas no país, abriu sete lojas no trimestre, somando 48 aberturas em 12 meses até setembro.

A companhia teve vendas brutas de 20,75 bilhões de reais de julho a setembro, alta anual de 7,7%, pressionada pela queda de 8% das lojas da bandeira Carrefour, que faturaram 5,27 bilhões de reais.

Já o Atacadão, teve crescimento nas vendas brutas de 14,3%, a 15,5 bilhões de reais, destacando o ambiente de deterioração do poder de compra da população em meio a uma inflação de alimentos que chegou a 14,7% em 12 meses até setembro.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.