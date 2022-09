Carol Paiffer traz ao Brasil a academia de empreendedores Shark Tank E-School

Uma das principais instituições de ensino para mercado financeiro no Brasil, a Atom S/A (do mesmo grupo de controle da EXAME) assinou nesta quinta-feira, 8, um acordo com a Sony para a criação da Shark Tank E-School, uma academia online de formação para empreendedorismo.

O Brasil será o segundo país a ter uma escola licenciada pelo Shark Tank, reality show criado pela Sony para jogar luz aos desafios do empreendedorismo.

Atualmente com edições em 40 países, o Shark Tank licenciou o primeiro curso online na Austrália, em 2019.

“Eu sempre soube que o propósito do Shark Tank vai muito além do entretenimento. Antes, ele já possibilitava aos empreendedores participantes as chances de concretização de negócios reais. Com a E-School, será possível ampliar esse propósito alcançando um número muito maior de pessoas fora dos estúdios de TV. Esse braço do projeto que por enquanto existe apenas na Austrália sempre me encantou e tem tudo a ver com o Brasil, um país onde o empreendedorismo cresce a cada dia”, diz Carol Paiffer, investidora que faz parte do time de jurados da edição brasileira do reality show.

O conteúdo Shark Tank E-School será distribuído no Brasil pela Atom, empresa que Carol é CEO e cofundadora ao lado do irmão Joaquim Paiffer.

Desde a fundação, há 18 anos, com o propósito de fomentar a educação financeira e o empreendedorismo, mais de 60 mil alunos já passaram pela Atom.

No Brasil, o programa está em sua 7ª temporada e é exibido pelo canal Sony Channel.

“Com a chegada da Shark Tank E-School à Atom buscamos nossa consolidação como uma empresa ‘top of mind’ em cursos, publicações e materiais didáticos para o mercado financeiro, especialização na carreira e geração de renda. Além disso, a partir de agora, também passaremos a oferecer programas em nível profissionalizante, graduação, pós-graduação e MBA”.

