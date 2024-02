Carnaval 2024: Turismo deve injetar R$ 9 bi na economia; com hotelaria se destacando em 5 estados

Uma das festas mais típicas do Brasil promete movimentar o setor do turismo no Brasil, podendo injetar 9 bilhões de reais na economia, o que representa aumento de 10% em relação ao ano passado, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Dentro do setor, a hotelaria tem um grande destaque, porque segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis- ABIH Nacional, o Carnaval deste ano promete superar os impactos da pandemia e chegar a números semelhantes aos de 2019.

Após as restrições impostas pela pandemia que atingiram diretamente o setor, o ano de 2023 foi um ano de recuperação, afirma Manoel Linhares, presidente Associação Brasileira da Indústria de Hotéis- ABIH Nacional. “Foi um período em que muitos hotéis ficaram fechados e os que permaneceram abertos operaram com uma ocupação entre 5% e 8%, enquanto o ponto de equilíbrio do negócio é de 50%”.

Neste cenário, o executivo reforça que o avanço econômico com o Carnaval 2024 deve voltar pela primeira vez aos patamares pré-pandemia. “A previsão é termos uma ocupação hoteleira 10% maior do que a registrada em 2023”, diz Linhares.

As expectativas nas capitais mais agitadas no Carnaval

O Rio de Janeiro, segundo o presidente da ABIH Nacional, deve chegar a 87%, aumento de 35% em relação ao ano passado.

Minas Gerais também deve registrar crescimento: de 74% para 80% de ocupação durante o Carnaval.

A Bahia, como em 2023, deve atingir 100%, principalmente, nas cidades onde há festas famosas.

Pernambuco deve registrar aumento de cerca de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado, chegando a 90% de ocupação no Carnaval 2024.

Em São Paulo, a expectativa de ocupação para o período é de 70%. Em 2023, ela ficou em 52%.

Os quatro dias de Carnaval vão movimentar cerca de R$ 105 milhões nos hotéis do estado de São Paulo, que devem ter taxa de ocupação de até 70% no período. É o que revela levantamento realizado pela Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo (Fhoresp) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-CEMA). A análise engloba a capital, o litoral paulista e as cidades do interior do estado paulista.

Só na capital de São Paulo, o segmento hoteleiro tem estimativa de faturar R$ 32,7 milhões na folia, em razão dos desfiles das escolas de samba e, também, dos tradicionais blocos carnavalescos, afirma o presidente do IDT-CEMA. “As atividades no Sambódromo (do Anhembi) é o que mais impacta positivamente a hotelaria na capital. Para se ter ideia, este equipamento tem capacidade para abrigar, de uma só vez, 45 mil pessoas. Ocorre que, aproximadamente 20% desse total vêm de fora e se hospedam nos hotéis e em endereços similares da cidade, por dia”.