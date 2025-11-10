Caravana Sebrae Delas leva capacitação e acesso a crédito para empreendedoras na Bahia

Mais de 633 mil mulheres estão à frente de negócios próprios na Bahia, segundo o Sebrae. Elas representam cerca de 45% dos microempreendedores individuais (MEIs) registrados no estado. Apesar do crescimento, o avanço do empreendedorismo feminino ainda esbarra em entraves estruturais, sobretudo fora das capitais, como dificuldade de acesso ao crédito e baixa formalização.

“O empreendedorismo, em especial o feminino, tem conseguido um avanço muito grande no nosso estado”, afirmou Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae Bahia. Segundo ele, o Sebrae Delas é atualmente o programa com maior adesão do público atendido pela instituição.

Santos avalia que, além dos desafios comuns a qualquer pequeno negócio, as mulheres enfrentam obstáculos específicos, como a insegurança na hora de empreender. “As mulheres, ao empreender, passam pela dificuldade primeiro de confiar em si. Muitas vezes duvidam da capacidade delas próprias, do quanto conseguem fazer.”

Um dos gargalos mais persistentes é o acesso ao crédito. “Culturalmente, elas têm mais dificuldade de chegar ao crédito. Quase sempre preferem empreender com recurso próprio ou de pessoas da família.” Para ampliar as possibilidades de financiamento, o Sebrae opera com o FAMPE, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. “É um programa especialmente formado para resolver um dos problemas que as mulheres têm para empreender.”

Durante o evento em Salvador, as empreendedoras participaram de rodadas de negociação com diversas instituições financeiras, previamente agendadas. “Aqui a gente monta rodadas, agenda todo mundo que tem interesse previamente e elas conversam com quatro, cinco, seis bancos diferentes.”

Além da intermediação de crédito, o Sebrae Bahia tem investido em modelos de aceleração voltados exclusivamente para mulheres. “A gente testou esse ano um processo de aceleração para que esses negócios possam ter mentoria, capacitação especializada, um trabalho concentrado do Sebrae.”

Para Santos, o objetivo da iniciativa é inspirar outras mulheres a seguir pelo mesmo caminho e que essas mulheres sejam exemplo para sua comunidade e para o estado inteiro.

“Mulher impulsionando mulher, sendo exemplo para outras mulheres, é o que pode fortalecer de fato o cenário do empreendedorismo feminino.”