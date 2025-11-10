Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Caravana Sebrae Delas leva capacitação e acesso a crédito para empreendedoras na Bahia

Com mais de 700 participantes e presença de Giovanna Antonelli, evento levou crédito e capacitação a mulheres à frente de negócios no estado

Evento promoveu conexão entre mulheres, crédito e capacitação em empreendedorismo feminino na Bahia. (Ricardo Borges/Divulgação)

Evento promoveu conexão entre mulheres, crédito e capacitação em empreendedorismo feminino na Bahia. (Ricardo Borges/Divulgação)

Bruna Klingspiegel
Bruna Klingspiegel

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11h00.

Última atualização em 14 de novembro de 2025 às 11h47.

A Caravana Sebrae Delas chegou a Salvador nesta quarta-feira (5), no Centro de Convenções, reunindo mais de 700 empreendedoras de diferentes regiões da Bahia. A iniciativa promoveu conexões com capacitações, acesso ao crédito e redes de relacionamento voltadas para negócios liderados por mulheres.

A etapa integra o Projeto Conexão Financeira e o movimento nacional Sebrae Delas, com foco em inclusão financeira feminina e estímulo a projetos sustentáveis com inovação. Durante todo o dia, a programação combinou painéis temáticos, mentorias, rodadas de crédito e palestras com especialistas e convidadas nacionais.

Pela manhã, as participantes passaram por diagnósticos empresariais, receberam orientações sobre crédito e tiveram atendimentos com instituições financeiras. Já no período da tarde, os painéis se voltaram para temas como marketing digital, captação de recursos e uso da inteligência artificial nos negócios.

No painel “Estratégias de Marketing e Ferramentas de I.A. para negócios”, a especialista em Inovação Marta Souza compartilhou soluções práticas para aplicar ferramentas gratuitas de I.A. na rotina das empreendedoras. “A tecnologia não precisa ser um obstáculo, mas uma aliada para transformar conhecimento em prática.”

Outro destaque foi o painel-show “O Truque das Finanças Conscientes”, com o Kadu Ilusionista, que usou mágica para provocar reflexões sobre autoconfiança e visão estratégica nos negócios.

Crédito, reconhecimento e histórias de superação

Em uma das cenas mais marcantes do dia, a empreendedora Mirna Gomes, fundadora da A Lasanharia, subiu ao palco para receber um cheque simbólico do crédito recém-aprovado com aval do Sebrae. Desempregada entre 2018 e 2019, ela iniciou o negócio com apenas R$ 50 e passou a vender lasanhas por encomenda em Salvador.

Com a visibilidade conquistada e apoio posterior via o FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), Mirna estruturou o negócio e ampliou a produção. “Eu sempre quis que a Lasanharia fosse uma marca, não apenas um produto. Lasanha qualquer um vende, mas a Lasanharia é só a gente”, disse.

Madrinha da Caravana, a atriz e empresária Giovanna Antonelli encerrou a programação do dia com uma palestra sobre sua trajetória profissional. No talk O Discurso do Óbvio, ela compartilhou reflexões sobre autoconhecimento, coragem e propósito, ressaltando que muitas respostas estão nas atitudes simples do cotidiano — aquelas que dependem de disciplina e ação.

"Eu também comecei do zero, sem mapa, sem manual. Só com muita vontade de fazer dar certo. E eu errei, recomecei, mas a verdade é que eu nunca parei. Então eu acabei aprendendo que o sucesso realmente não tem receita. Nasce ali da coragem de se jogar, da persistência, da vontade de aprender", afirma.

Desigualdades regionais ainda limitam o empreendedorismo feminino

Mais de 633 mil mulheres estão à frente de negócios próprios na Bahia, segundo o Sebrae. Elas representam cerca de 45% dos microempreendedores individuais (MEIs) registrados no estado. Apesar do crescimento, o avanço do empreendedorismo feminino ainda esbarra em entraves estruturais, sobretudo fora das capitais, como dificuldade de acesso ao crédito e baixa formalização.

“O empreendedorismo, em especial o feminino, tem conseguido um avanço muito grande no nosso estado”, afirmou Franklin Santos, diretor técnico do Sebrae Bahia. Segundo ele, o Sebrae Delas é atualmente o programa com maior adesão do público atendido pela instituição.

Santos avalia que, além dos desafios comuns a qualquer pequeno negócio, as mulheres enfrentam obstáculos específicos, como a insegurança na hora de empreender. “As mulheres, ao empreender, passam pela dificuldade primeiro de confiar em si. Muitas vezes duvidam da capacidade delas próprias, do quanto conseguem fazer.”

Um dos gargalos mais persistentes é o acesso ao crédito. “Culturalmente, elas têm mais dificuldade de chegar ao crédito. Quase sempre preferem empreender com recurso próprio ou de pessoas da família.” Para ampliar as possibilidades de financiamento, o Sebrae opera com o FAMPE, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. “É um programa especialmente formado para resolver um dos problemas que as mulheres têm para empreender.”

Durante o evento em Salvador, as empreendedoras participaram de rodadas de negociação com diversas instituições financeiras, previamente agendadas. “Aqui a gente monta rodadas, agenda todo mundo que tem interesse previamente e elas conversam com quatro, cinco, seis bancos diferentes.”

Além da intermediação de crédito, o Sebrae Bahia tem investido em modelos de aceleração voltados exclusivamente para mulheres. “A gente testou esse ano um processo de aceleração para que esses negócios possam ter mentoria, capacitação especializada, um trabalho concentrado do Sebrae.”

Para Santos, o objetivo da iniciativa é inspirar outras mulheres a seguir pelo mesmo caminho e que essas mulheres sejam exemplo para sua comunidade e para o estado inteiro.

“Mulher impulsionando mulher, sendo exemplo para outras mulheres, é o que pode fortalecer de fato o cenário do empreendedorismo feminino.”

Resultados da caravana e metas

Presente na etapa baiana, Georgia Nunes, gerente nacional de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, destacou os números alcançados:

“Esse movimento de mulheres tem se repetido em cada uma das caravanas que a gente tem passado. Em poucos meses os resultados mostram o êxito dessa política: R$ 300 milhões de reais concedidos a mulheres através do aval do FAMPE, com 100% de garantia pelo Sebrae.”

“As instituições financeiras estão aqui e nós temos visto fila de mulheres para entrar na mesa de negociação com cada uma das instituições e com os agentes de crédito do Sebrae. Elas não estão aqui só para ver palestras de famosas. Estão aqui para fazer negócio, realmente para acessar o crédito.”

A Caravana já viabilizou operações para cerca de 5 mil empresas lideradas por mulheres, com ticket médio de R$ 60 mil. “A mulher está interessada, preparada, pronta para receber capacitação, para acessar o crédito que está disponível, melhorar sua empresa ou começar um novo empreendimento.”

“Essa é a principal função social do Sebrae. É para isso que o Sebrae existe: para facilitar a vida dos pequenos negócios e dar confiança aos micro e pequenos empreendedores, que correspondem a mais de 95% das empresas brasileiras.”

Acompanhe tudo sobre:Construindo futuroshub sebrae
Próximo

Mais de Negócios

O CEO que tem 7% de gordura corporal, esquia 5 horas e evita vida social

Empresa apresenta Airbus projetado para realizar voo mais longo do mundo

Parceria entre gigantes do Sul amplia a produtividade logística em 20%

Conheça a artesã que criou uma rede de empoderamento feminino no Piauí

Mais na Exame

Onde Investir

Esse jovem viu seu patrimonio ir de US$ 25 mil para US$ 400 mil investindo em criptomoedas

Inteligência Artificial

Cursor, de IA para programação, capta US$ 2,3 bi e agora vale US$ 29 bi

Esporte

Copa 2026: Cristiano Ronaldo pode ficar fora dos primeiros jogos de Portugal

Brasil

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação