Caravana Sebrae Delas leva capacitação e acesso a crédito para empreendedoras na Bahia

A Caravana Sebrae Delas chegou a Salvador nesta quarta-feira (5), no Centro de Convenções, reunindo mais de 700 empreendedoras de diferentes regiões da Bahia. A iniciativa promoveu conexões com capacitações, acesso ao crédito e redes de relacionamento voltadas para negócios liderados por mulheres.
A etapa integra o Projeto Conexão Financeira e o movimento nacional Sebrae Delas, com foco em inclusão financeira feminina e estímulo a projetos sustentáveis com inovação. Durante todo o dia, a programação combinou painéis temáticos, mentorias, rodadas de crédito e palestras com especialistas e convidadas nacionais.
Pela manhã, as participantes passaram por diagnósticos empresariais, receberam orientações sobre crédito e tiveram atendimentos com instituições financeiras. Já no período da tarde, os painéis se voltaram para temas como marketing digital, captação de recursos e uso da inteligência artificial nos negócios.
No painel “Estratégias de Marketing e Ferramentas de I.A. para negócios”, a especialista em Inovação Marta Souza compartilhou soluções práticas para aplicar ferramentas gratuitas de I.A. na rotina das empreendedoras. “A tecnologia não precisa ser um obstáculo, mas uma aliada para transformar conhecimento em prática.”
Outro destaque foi o painel-show “O Truque das Finanças Conscientes”, com o Kadu Ilusionista, que usou mágica para provocar reflexões sobre autoconfiança e visão estratégica nos negócios.