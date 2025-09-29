Caravana Sebrae Delas chega à Teresina para fortalecer o empreendedorismo feminino no estado

Margarete Coelho, diretora do Sebrae Nacional: empreendedorismo feminino precisa de atenção para gerar mais oportunidades em todas as regiões do país (Paulo Barros)
Publicado em 29 de setembro de 2025
Última atualização em 3 de outubro de 2025 às 14h08.
O Piauí foi mais um estado a receber a Caravana Sebrae Delas, iniciativa itinerante que vem percorrendo diferentes cidades do país com a proposta de discutir o empreendedorismo feminino e os desafios para ampliar a participação das mulheres nos negócios. Realizado em Teresina, no dia 25 de setembro, o encontro reuniu empresárias, profissionais autônomas, lideranças públicas e agentes financeiros para debater mecanismos de acesso ao crédito e fortalecer o empreendedorismo feminino no estado.
“Os pequenos negócios têm uma importância gigantesca na economia nacional. No entanto, nem sempre as oportunidades são as mesmas para homens e mulheres. Os dados mostram que as empreendedoras pagam mais juros que os homens ao solicitarem crédito para um negócio e esse é um dos aspectos que queremos mudar", afirma Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional.
Segundo dados do Banco Central, em 2024, a taxa média de juros para os créditos obtidos por homens foi de 36,8% ao ano, enquanto para as mulheres foi 40,6%.
No Piauí, a Caravana Sebrae Delas aconteceu junto ao Mutirão Acredita, outra iniciativa do Sebrae, em parceria com instituições financeiras e quetem como objetivo ampliar o acesso ao crédito oferecendo serviços como diagnóstico financeiro, orientação e acesso a linhas de crédito com condições especiais.
A agenda contou com a presença de autoridades como o senador Ciro Nogueira, o diretor superintendente do Sebrae Piauí, Júlio César de Carvalho Lima Filho, o diretor técnico do Sebrae no Piauí, Delano Rocha, Georgia Nunes, gerente da unidade de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, e a deputada estadual, Simone Pereira.
"Mais da metade dos empregos gerados no Brasil são provenientes dos pequenos negócios. Precisamos garantir uma legislação que incentive esses micro e pequenos negócios liderados empreendedoras", analisa o senador.
A programação diversificada, com palestras, painéis e orientações técnicas voltadas às empresas, teve ainda uma conversa especial com a atriz e empresária Giovanna Antonelli, madrinha da Caravana Sebrae Delas.
Com o seu 'Discurso do Óbvio', Antonelli falou sobre autoconhecimento, autenticidade, risco nos negócios e o uso das plataformas digitais para alavancar empreendimentos, reforçando que o processo de empreender exige “acreditar nos nossos sonhos e no nosso propósito”, e que muitos fatores decisivos ocorrem longe dos holofotes — “o verdadeiro espetáculo acontece nos bastidores”.
Para mudar esse cenário, a cada caravana o Sebrae apresenta o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), modalidade na qual a instituição atua como avalista do empreendedor no momento da solicitação de crédito. Para as mulheres, essa cobertura pode chegar a 100% do valor solicitado — enquanto a versão tradicional cobre até 80%.
Margarete Coelho destaca que a medida visa mitigar uma das maiores barreiras ao crédito para pequenos negócios: a ausência de garantias reais. "Não são raros os casos de mulheres que passam muito tempo sem ter contratos ou bens em seus nomes. Isso afeta o histórico de crédito dessas empreendedoras, que acabam pagando juros mais altos na hora de uma contratação. Por isso, o FAMPE funciona como um respaldo, uma garantia para essa empresária", explica a diretora.
Luiza Leal, proprietária da Casa do Bolo, é uma das empresárias piauienses que já utilizou o FAMPE. Ela conta que buscou a modalidade a fim de investir na expansão do negócio -- e deu certo. "Consegui reestruturar a cozinha, organizar o fluxo de caixa e aumentar a minha produção. Hoje, com tudo organizado, tenho o objetivo de abrir uma segunda loja", conta.
De acordo com o Sebrae, até agora, o FAMPE já viabilizou cerca de R$ 600 milhões em empréstimos para empreendedoras brasileiras.