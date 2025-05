Candy Crush tem o plano de ficar ainda mais doce para os jogadores. E vai fazer isso com IA

Por trás dos mais de 18 mil níveis de Candy Crush Saga, um dos jogos mais populares da história dos smartphones, está a inteligência artificial.

Na King, desenvolvedora sueca responsável pelo game, a IA atua como ferramenta essencial para manter a franquia viva, dinâmica e atraente para milhões de jogadores.

Com ela, a equipe de desenvolvimento consegue produzir centenas de fases por semana, automatizar partes do processo criativo (como calibração de dificuldade e análise de dados de performance) e analisar o fator "diversão" dos jogadores com base em métricas subjetivas e quantitativas.

“Seria extremamente difícil atualizar mais de 18 mil níveis sem esse suporte”, afirma Todd Green, gerente geral da franquia, para a Inc Magazine. Para ele, há uma grande vantagem na adoção da tecnologia: liberar profissionais para focar em decisões de alto nível.

Enquanto a King se prepara para lançar a 300ª versão do jogo, com milhões de usuários ativos e uma base que movimenta parte significativa dos US$ 51,3 bilhões gastos com games nos EUA em 2024, a lição é direta: não é preciso ser programador para crescer com IA. Mas é preciso entendê-la, usá-la e saber como ela pode melhorar seu trabalho.

