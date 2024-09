Campeões da contratação: por que alguns profissionais são mais cobiçados que outros?

Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas estão sempre atrás de talentos que se destacam. O desafio é encontrá-los. Experiência e formação são critérios importantes, é verdade, mas, quando se trata em encontrar os “campeões da contratação”, há uma habilidade que sobressai: saber inovar.

É a capacidade de transformar ideias em projetos inovadores que separa os profissionais mais cobiçados – que com frequência se destacam na corrida por talentos – daqueles que sofrem atrás de oportunidades.

E um estudo recente comprovou isso. Depois de analisar mais de 3,4 milhões de vagas em portais de emprego, um levantamento realizado pela Cortex, uma empresa de inteligência em vendas, revelou que pensamento analítico e inovação são as habilidades mais buscadas e exigidas por recrutadores.

Outras capacidades também tornam certos profissionais mais cobiçados que outros: persuasão e negociação, liderança, programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade foram as mais procuradas pelas empresas brasileiras no segundo semestre do ano passado, segundo o levantamento.

Mas como inovar? Veja dicas

Mantenha-se sempre curioso

O primeiro passo para ter ideias inovadoras é estar aberto para aprender coisas novas. É quase como se a curiosidade fosse um combustível para inovação.

Observe o mundo ao seu redor

Em geral, ideias inovadoras são aquelas que solucionam problemas do cotidiano – inclusive os mais simples. Aqueles que cultivam o hábito de observar os problemas não resolvidos, as necessidades não atendidas e as oportunidades de melhoria terão uma mentalidade mais inovadora.

Pergunte "e se..."

E se determinada ação fosse feita de outra forma? E se essas duas ideias fossem combinadas? Perguntas assim podem ajudar a criar soluções inovadoras.

Anote tudo – sem medo de parecer bobo

Manter um diário também pode ajudar. Anote todo pensamento, sonho ou insight (por mais estranhos ou bobos que pareçam). Ideias brilhantes nascem de projetos inicialmente sem muito sentido.

Saia da zona de conforto

Nenhuma ideia inovadora nasceu na zona de conforto. Experimente vivenciar novas experiências, consuma conteúdos sobre temas diversos, viaje sempre que possível, se desafie a fazer coisas diferentes. Para que a inovação aconteça, é necessário a exposição a novos estímulos.

Aprenda com o fracasso

Nem todas as ideias serão bem-sucedidas – e não há problema nenhum nisso. Fracassar e, principalmente, aprender com os erros é fundamental para criar projetos inovadores.

Mantenha-se flexível

Muitas vezes é preciso reajustar a rota no meio do caminho. Se for preciso, esteja aberto a ajustar suas ideias à medida em que elas se desenvolvem. A inovação muitas vezes requer flexibilidade e adaptação.

