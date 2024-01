Em nova campanha, BTG Pactual destaca personalidades que carregam a excelência em seu DNA

O que é excelência para você? Foi essa a pergunta feita pelo BTG Pactual – considerado o maior banco da América Latina – a personagens que carregam a excelência em seu DNA. São eles: o chef Alex Atala, pela sua dedicação constante à gastronomia; o artista plástico Paulo César Silva, o Speto, pela atenção aos detalhes; a estilista Lethicia Bronstein, pelo seu inconformismo na moda; e o Instituto Baccarelli, responsável pelo arranjo da trilha original dos filmes e exemplo de resiliência. O resultado pode ser conferido na nova campanha do banco, lançada no último dia 15 em diversas mídias como TV fechada, rádio, jornal, cinema, OOH, mídia indoor e digital, além das redes sociais do banco.

“A cultura BTG Pactual é baseada em dedicação, trabalho duro, inconformismo, atenção aos detalhes e paixão na busca pela excelência. O objetivo principal dessa campanha é traduzir esse conceito inspirando as pessoas na busca pela excelência em suas vidas e a usarem todo seu potencial”, diz André Kliousoff, head de marketing do BTG Pactual.

A busca de um banco por excelência

Além da sequência de quatro filmes, que mostram que a chave para atingir a excelência está no esforço e na dedicação, o BTG Pactual busca materializar isso em forma de produtos e serviços, como na assessoria dedicada e especializada, no atendimento humanizado 24 horas por dia, sete dias da semana, e na oferta de mais de mil produtos de investimento.

Ativações em São Paulo

Como complemento da campanha, o banco promoverá ativações em pontos da cidade de São Paulo. O artista Speto, por exemplo, fará uma arte urbana em uma empena (parede de edifício sem janelas) na região da Av. Santo Amaro com a Av. Pres. Juscelino Kubitschek. Já Lethicia fará uma vitrine exclusiva na Rua Oscar Freire.

