'Contrate pirralhos': a dica de Camila Coutinho para empreender no digital

O digital chegou para transformar negócios, e empreendedores que sabem aproveitar suas ferramentas têm à disposição um mercado em constante evolução.

A empresária e influenciadora Camila Coutinho e o CEO da Fluecy Academy, Rhavi Carneiro, compartilharam insights valiosos sobre como se destacar na “creator economy” (economia dos criadores de conteúdo). Eles estavam presentes no painel "Do seguidor ao cliente: a nova jornada do empreendedor", no evento do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 nesta quinta-feira, 31.

Coutinho, com quase 20 anos de experiência no marketing digital e fundadora do blog Garotas Estúpidas, construiu uma carreira sólida como influenciadora, mas sua jornada também é marcada pela transição para o mundo empresarial. Seu negócio, a linha de produtos de beleza GE (Gee Beauty), se consolidou ao lado de marcas internacionais em shoppings de luxo, e sua estratégia vai muito além da venda de produtos: é uma verdadeira aula sobre como aproveitar a comunicação para construir uma marca sólida.

Apostar (mesmo) na Gen Z

"Se você não se sente à vontade para ser o rosto da sua marca, contrate pirralhos que amam TikTok", resume a empresária. Para ela, a era dos CEOs como influenciadores está dando lugar a uma nova forma de se comunicar com o público: contratar jovens talentos, que estão imersos nas plataformas sociais, e dar-lhes liberdade criativa para explorar o digital.

A sugestão vai contra a lógica tradicional de empresas que tentam controlar excessivamente a imagem pública, e sugere que as novas gerações têm o poder de traduzir a essência da marca para o universo digital de forma mais autêntica e impactante.

Coutinho também destacou o poder da criatividade como ativo essencial para qualquer empreendedor no ambiente digital. “A criatividade é um ativo que nunca deu para fazer tanta coisa com ele quanto hoje”, disse.

A influenciadora ainda reforçou que a era digital exige uma adaptação constante. “O mais mágico da internet é que você está sempre sendo tirado da zona de conforto. Não tem rotina. Você nunca venceu, você nunca chegou lá e está intocável”, afirmou.

Como criar conteúdo de valor?

Enquanto Camila compartilhou suas dicas sobre como aproveitar a internet e as plataformas digitais para construir um negócio, Rhavi Carneiro, CEO da Fluency Academy, reforçou a importância de integrar conteúdo e vendas.

O fundador da edtech falou sobre a necessidade de enxergar o conteúdo como parte de um funil de aquisição. “O conteúdo pelo conteúdo não tem valor. Quando você entende que ele faz parte do funil, você começa a desbloquear um potencial gigantesco no negócio”, explicou.

Carneiro também falou sobre a importância da autenticidade e da conexão emocional. Para ele, a verdadeira relação com os seguidores vai além de ofertas promocionais: é sobre criar um vínculo genuíno.

“Em tempos de abundância de conteúdo, o nome do jogo é autenticidade”, afirmou.

Ambos os empreendedores reforçam um ponto comum: a flexibilidade e a adaptação são essenciais para navegar no digital. Seja contratando criadores jovens para manter a relevância ou utilizando a criatividade como pilar de marketing, os dois estão alinhados na visão de que o digital é uma oportunidade de inovar e se conectar com o consumidor de maneira direta e personalizada.

"Quem chega cedo na oportunidade, bebe água limpa", resumiu a empresária.