Camarote N°1 se prepara para mudanças em 2025 com um dia a mais e baile funk na Sapucaí

Em 2025, o Camarote N°1, um dos espaços mais tradicionais do Carnaval carioca, terá novidades significativas para a sua 34ª edição.

O evento será ampliado com a inclusão de um dia a mais de festa, programado para terça-feira, 4 de março, além de uma reestruturação do espaço para melhorar a circulação e o conforto dos cerca de 13 mil convidados esperados.

Novidades no Carnaval 2025

O Carnaval de 2025 trará mudanças no formato dos desfiles. Pela primeira vez, as escolas de samba do Grupo Especial se apresentarão em três noites consecutivas: 2, 3 e 4 de março. As escolas desfilam em blocos de quatro por noite, totalizando 12 desfiles ao longo desses três dias.

Outra alteração importante é o aumento do tempo de desfile, que passará de 70 para 80 minutos, permitindo que as escolas aproveitem melhor a iluminação da Sapucaí. O tempo de "esquenta", o momento de interação com o público antes do desfile, também será ampliado, passando de 5 para 10 minutos.

Essas mudanças exigem adaptações no calendário e nas operações dos camarotes, que terão que se ajustar à nova dinâmica e atrair o público para a terça-feira de Carnaval, um dia até então inexplorado na Sapucaí.

Camarote N°1: o espaço conta com o apoio de grandes marcas. Para 2025, a Brahma segue como patrocinadora principal, e marcas como Colcci, Pernod Ricard e Pixbet também estarão presentes (Pridia/Divulgação)

Baile Funk e foco em novas gerações

O Camarote N°1 vai apostar na mudança de formato com o Baile Funk Nº1, que será realizado na terça-feira, 4 de março, com apresentações de artistas como Tati Quebra Barraco, MC Leozinho e Buchecha. O objetivo é criar um evento com mais atrativos para o público jovem, ampliando o leque de ritmos durante o Carnaval.

"Queremos que a terça-feira se torne tão importante quanto o sábado das campeãs. O funk é parte da cultura carioca, e acreditamos que esse evento vai atrair um público diversificado", afirma Ju Ferraz, sócia da Holding Clube, empresa responsável pela gestão do camarote.

Além disso, a presença de influenciadores e criadores de conteúdo com forte apelo entre os mais jovens é outra aposta para conectar o Camarote N°1 à Geração Z. "Estamos buscando formas de nos conectar com a nova geração, que consome conteúdo de maneira diferente e tem novas expectativas em relação aos eventos", diz Marcio Esher, também sócio da Holding Clube.

A musa do camarote

Além da reestruturação e das novas atrações, o Camarote N°1 é conhecido por escolher uma personalidade de destaque para ser sua musa, e 2025 não será diferente. Nos últimos anos, o evento contou com ícones como Gisele Bündchen, que trouxe um glamour internacional ao camarote em 2023, e Anitta, que encantou o público com sua presença marcante e carisma no ano passado.

Para a edição de 2025, o camarote tem uma grande surpresa: ao que tudo indica, a musa deverá ser uma personalidade olímpica brasileira, que se destacou em Paris 2024, trazendo muitas alegrias para o país durante os Jogos Olímpicos. O nome permanece em segredo. (seria a ginasta Rebeca Andrade?)

"A escolha reflete a aposta do Camarote N°1 em representar não apenas o glamour e a música, mas também a celebração do esporte e as conquistas nacionais", diz Ju Ferraz. A presença dessa personalidade promete atrair ainda mais atenção para o evento, destacando sua importância no cenário cultural brasileiro.

Investimento e reestruturação

O Camarote N°1 ocupará 3.800 metros quadrados na Sapucaí em 2025, mesmo tamanho do ano passado, quando o espaço cresceu 30%. Esse aumento de espaço permitiu melhor distribuição das áreas de alimentação, banheiros e ativações de marcas.

"A reorganização do espaço visa melhorar a circulação e garantir uma experiência mais fluida. Queremos que nossos convidados se sintam mais à vontade para aproveitar o evento", diz Esher.

A Holding Clube, que comanda o Camarote N°1, investirá 30% a mais em relação a 2024, com um incremento de R$ 10 milhões. Esse valor será destinado à expansão do evento, ao reforço da infraestrutura e ao desenvolvimento de ativações de marca mais complexas.

Camarote N°1: em 2025, espaço ocupará 3.800 metros quadrados na Sapucaí em 2025, mesmo tamanho do ano passado, quando o espaço cresceu 30%. Esse aumento de espaço permitiu melhor distribuição das áreas de alimentação, banheiros e ativações de marcas (Dopamina/Divulgação)

Patrocínios e parcerias

A cada edição, o Camarote N°1 conta com o apoio de grandes marcas, que ajudam a financiar o evento e criam ativações dentro do espaço. Para 2025, a Brahma segue como patrocinadora principal, e marcas como Colcci, Pernod Ricard e Pixbet também estarão presentes. Essas parcerias são fundamentais para a operação do evento e para garantir uma experiência de alto nível para os convidados.

"A presença das marcas é essencial para a manutenção do Camarote N°1. Elas são responsáveis por criar ativação e engajamento com o público, além de ampliar a visibilidade do evento", afirma Ju Ferraz. Além disso, a diversificação das parcerias e a inclusão de marcas de diferentes segmentos tem permitido ao camarote aumentar sua capacidade de atender diferentes perfis de público.

O faturamento do Camarote N°1 em 2025 está estimado em R$ 30 milhões, com a expectativa de um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. A Holding Clube, empresa responsável pelo evento, registrou R$ 300 milhões em receitas em 2023 e projeta um crescimento de 25% até 2025.

O futuro do Camarote N°1 e da Holding Clube

A Holding Clube tem trabalhado para ampliar ainda mais o Camarote N°1, que segue sendo o principal produto da empresa. Em 2025, o objetivo é continuar a expansão do evento, com mais espaço, mais interatividade e mais ritmos para atrair um público ainda mais diversificado.

"O Carnaval é um mercado que ainda tem muito potencial de crescimento. A nossa meta é aumentar a presença internacional e continuar a investir em novas formas de entretenimento dentro do Camarote N°1", diz Ju Ferraz.

Com a reestruturação do espaço, a introdução de novos ritmos e a ampliação da programação, o Camarote N°1 continua sendo um dos eventos mais procurados do Carnaval carioca. Em 2025, a expectativa é que o camarote siga atraindo grandes nomes da música, marcas de destaque e um público diversificado, consolidando-se como um dos maiores eventos do calendário carioca.