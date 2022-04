Camarote e garçom: maternidade da D’Or muda mapa da saúde em São Paulo

A Rede D’Or, maior empresa de hospitais do país, promete levar mais luxo para a saúde em São Paulo. A companhia vai inaugurar em junho a maternidade São Luiz Star que tem a intenção ser a a mais luxuosa do país.

Uma reportagem da Veja São Paulo mostrou alguns detalhes da nova unidade. Instalada na Vila Olímpia, a maternidade terá um camarote anexo à sala de parto, com direito a equipe de garçons, de onde familiares de amigos poderão conhecer o bebê assim que nascer.

Além do camarote vip, haverá luxos como a assistente virtual Alexa, que permitirá controlar ar-condicionado e persianas dos quartos via comando de voz. Segundo a reportagem, o robô da Amazon estará disponível em todos os quartos da maternidade.

A nova unidade teve as obras concluídas no final do ano passado e faz parte dos planos de expansão da Rede D’Or em São Paulo, com foco especial no paciente de alta renda. A empresa tem ainda mais de 40 projetos de novas unidades e expansões em andamento, nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Pires, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

É um processo que ganhou tração após o IPO da companhia em 2020, que levantou mais de 11 bilhões de reais. De lá para cá, além de construir novas unidades, a companhia também tem investido fortemente em aquisições. A empresa adquiriu participação em 17 hospitais nesse período. A transação mais recente foi a da incorporação da operadora de planos de saúde Sulamérica, que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas das duas companhias.

A Rede D’Or terminou 2021 com receita de 22,8 bilhões de reais, um crescimento de 44,5% em relação a 2020, quando a companhia chegou a 15,7 bilhões de reais. Já o lucro líquido de 2021 chegou a 1,6 bilhão de reais, um crescimento de 260% em relação ao ano anterior.