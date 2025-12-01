Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Calor recorde acelera a Vulp, que mira R$ 250 milhões até 2026

Com 2.700 clientes e presença nacional, a empresa aposta em retrofits, software próprio e no modelo de assinatura — é o 'cooling as a service'

Mateus Orsini, da Vulp Air: “A gente verticaliza tudo: projeto, instalação, operação e manutenção" (Divulgação/Divulgação)

Mateus Orsini, da Vulp Air: “A gente verticaliza tudo: projeto, instalação, operação e manutenção" (Divulgação/Divulgação)

Karla Dunder
Karla Dunder

Freelancer

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06h01.

Tudo sobreClima
Saiba mais

A mudança climática pressiona o setor de climatização no Brasil.

Temperaturas mais altas, consumo crescente de energia e equipamentos antigos colocam escolas, hospitais, data centers e varejo diante de um risco constante: manter o ambiente funcionando sem interrupções.

A Vulp Air surge nesse contexto como uma das empresas que mais cresce no modelo de climatização por assinatura, conhecido globalmente como Cooling-as-a-Service, climatização como serviço.

A companhia atua em todos os estados, atende 2.700 clientes e gerencia mais de 100 mil equipamentos, sempre com equipes próprias e tempo máximo de resposta de duas horas.

A história volta ao centro agora porque, dois anos após ser adquirida pela Lotta Capital via search fund, modelo em que investidores financiam um empreendedor para adquirir e operar uma empresa, a Vulp dobrou de tamanho.

Agora, quer saltar de R$ 160 milhões para R$ 250 milhões de receita anual recorrente até 2026.

O plano envolve automação, substituição de sistemas antigos e expansão do parque de equipamentos.

“Eu entrego para o meu cliente todos os serviços por meio de uma mensalidade única e fixa. O único trabalho dele é abrir o chamado quando acontece”, diz o CEO Mateus Orsini.

“A gente verticaliza tudo: projeto, instalação, operação e manutenção. Isso garante disponibilidade todos os dias da semana, eficiência energética e conforto térmico para quem realmente importa — o usuário final”, afirma.

O próximo passo é ampliar o alcance do serviço para impactar 1,7 milhão de pessoas por dia, ante 1,4 milhão atendidas atualmente.

A história até a Vulp Air

Orsini é mineiro, formado em Engenharia Mecânica pela UFMG e iniciou a carreira na mineração. Trabalhou na Austrália, voltou ao Brasil e migrou para venture capital e private equity.

Após cursar MBA no INSEAD, decidiu seguir o modelo de search fund, ainda raro no país.

O Brasil é um país enorme e formado por empresas familiares que entregam valor, mas muitas vezes ficam sem sucessão. O search fund resolve essa dor”, diz.

Ele relata ter sido um dos primeiros operadores desse modelo no Brasil.

Em 2023, a Lotta Capital adquiriu a Colortel — empresa fundada há 55 anos como locadora de televisões coloridas — e iniciou o reposicionamento para Vulp Air.

Hotelaria, saúde e educação, setores atendidos há décadas, passaram a demandar climatização com mais intensidade, impulsionados pelo avanço das temperaturas e pela urbanização.

Como funciona 

Uma escola com 300 salas precisa gerir diversos serviços: projeto, compra, armazenamento, instalação, manutenção, troca de filtros, gás, peças, controle de consumo e automação.

“O setor opera com incentivos desalinhados: quem instala não opera, e quem opera lucra com falhas”, afirma Orsini.

A Vulp verticaliza toda a cadeia. Compra, instala, opera e troca o equipamento quando necessário. O cliente paga uma mensalidade fixa. O foco é disponibilidade, eficiência energética e estabilidade térmica.

“Não vendemos equipamentos; entregamos performance. O cliente paga pelo resultado: conforto, economia e previsibilidade”, diz o CEO.

Hoje, a Vulp opera com 71.000 TRs (Tonelada de Refrigeração) instaladas e impacta 1,4 milhão de pessoas diariamente. A meta é chegar a 75.000 TRs e 1,7 milhão de pessoas até 2026.

“Era uma empresa que crescia 5% ou 7% ao ano. Hoje cresce entre 40% e 50%”, afirma Orsini.

A Vulp fechou o ano com 471 funcionários e projeta chegar a 550. O avanço depende de retrofits, automação e expansão para novas verticais.

A principal aposta é a automação. A empresa desenvolveu sensores e software próprios capazes de medir temperatura, umidade, particulados e gases, ajustando automaticamente o funcionamento do ar-condicionado.

“A gente conecta os sensores ao software, interpreta os dados e automatiza o funcionamento. Isso entrega eficiência energética e, no fim do dia, conforto térmico”, diz Orsini.

As soluções reduzem o consumo de energia entre 20% e 25%, segundo o CEO. Para ele, eficiência não é opcional: a climatização pode representar de 30% a 80% da conta de energia de um imóvel.

O desafio da mudança

Menos de 20% das escolas brasileiras têm climatização. Mesmo quando têm, os sistemas funcionam de forma irregular: aparelhos ligados a 17 graus o dia inteiro, falta de automação e desperdício de energia.

“O modelo antigo é energeticamente ineficiente e não entrega conforto. O equipamento quebra, a manutenção demora e quem paga essa conta é o aluno, o paciente ou o cliente”, diz o CEO.

A empresa vê espaço para avançar em saúde, educação e hotelaria — setores onde já tem forte presença —, mas enxerga maior aceleração em data centers e shoppings.

“O processamento de dados gera calor. Mais processamento, mais energia, mais calor, menos capacidade de processamento. É paradoxal”, afirma Orsini.

A Vulp está presente nos 27 estados, com nove centros de distribuição avançada e 40 postos operacionais.

“Somos a única empresa de climatização com capilaridade nacional própria. Sempre temos alguém a duas horas de qualquer equipamento”, afirma.

O futuro: retrofits, automação e escala

Para os próximos anos, o plano é simples, segundo o CEO: ampliar a automação, trocar equipamentos antigos e manter o ritmo de crescimento.

“Nosso futuro é entregar conforto térmico e mostrar que existe um novo jeito de climatizar: eficiente, automatizado e sem atrito”, afirma.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticas

Mais de Negócios

Ainda dá tempo: 10 marcas com desconto de Black Friday neste domingo

A Corrida Cognitiva: quando o desafio não é usar IA, mas pensar com ela

Eles têm 25 anos e resolvem a 'treta' entre líderes e a Geração Z

Ele aportou R$ 50 milhões para criar um clube que virou referência em SP

Mais na Exame

Revista Exame

De atacarejo a clube de compras: conheça o ecossistema do Carrefour Brasil

Mercados

Entenda proibição do Banco Central que pode fazer Nubank mudar de nome

Brasil

Lula fala que dinheiro ‘extra’ com isenção do IR pode virar uma TV para assistir a Copa

Pop

‘Zootopia 2’ ultrapassa US$ 500 mi em bilheteria e faz história