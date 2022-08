Calcular a pegada de carbono já é possível para hóspedes da Accor; saiba como

Quem se hospedar em um dos hotéis da rede Accor pode agora calcular a pegada de carbono referente ao seu período de hospedagem, por meio da ferramenta Net Zero Carbon Calculator (NZCC). Basta acessar a página accor.myclimate.org.

O que é a pegada de carbono? A expressão representa o volume de gases causadores do efeito estufa (sendo o dióxido de carbono o principal) gerado por atividades do ser humano.

Uma estadia de cinco noites num hotel Pullman da capital paulista, por exemplo, resulta em 92 kg de CO₂, o correspondente a 281 km percorridos de carro.

Pegada de carbono de um evento

A medição também pode ser feita com relação a eventos realizados em algum hotel do portfólio Accor. O cálculo considera diversos aspectos como o número de dias, quantidade e duração de videoconferências, metros cúbicos climatizados, tipo do bufê, previsão de resíduos de alimentos, número de veículos envolvidos e distâncias percorridas.

Sabendo qual foi o impacto ambiental gerado, o hóspede ou a empresa do evento tem a possibilidade de fazer a compensação dessas emissões. Para isso, a plataforma do NZCC sugere a doação de quantias a partir de 1 euro, revertidas para projetos internacionais focados em sustentabilidade em regiões como as Américas, o Oriente Médio, a África e a Europa.

As ações são apoiadas pelo My Climate - Shape our Future, consultoria que desenvolve iniciativas de compensação de carbono, e colaboram não apenas para a redução das emissões de gases do efeito estufa, mas também para o desenvolvimento social, ecológico e econômico de cada destino. Até o momento, mais de 335.000 kg de carbono já foram compensados.

Rumo ao Net Zero em 2050

O recurso para medir a pegada de carbono faz parte do Carbon Program Net-zero, um dos destaques da estratégia global de sustentabilidade da Accor, que tem direcionado cada vez mais os seus esforços em ESG (governança ambiental, social e corporativa).

A rede francesa de hotéis conta com 411 unidades em operação na América do Sul, sendo 330 no Brasil, e foi o primeiro grande grupo hoteleiro com o compromisso de ser Net Zero até 2050, eliminando emissões diretas (do próprio negócio) e emissões indiretas, associadas a toda a cadeia de fornecedores e clientes.

Dentro dessa meta, outra novidade é o School For Change, programa de treinamento projetado para ampliar a conscientização dos funcionários sobre os desafios do desenvolvimento sustentável.

O curso, com duração de aproximadamente quatro horas, é vinculado diretamente à remuneração variável das equipes corporativas e faz parte das metas anuais de todos os colaboradores da rede no mundo inteiro. Até o fim deste ano, a estimativa é que 90% tenham concluído o treinamento.

As metas de sustentabilidade da Accor

Segundo Antonietta Varlese, vice-presidente sênior de Comunicação, Relações Institucionais e Sustentabilidade Accor América do Sul, a sustentabilidade está hoje no centro de todas as atividades das equipes da Accor ao redor do mundo. “A sociedade vem se preocupando de forma mais enfática em relação ao meio ambiente e às questões sociais nos últimos tempos, e não seria diferente para nós”, diz.

Antonietta destaca ainda que a rede vem trabalhando em conjunto com stakeholders, investidores, parceiros e colaboradores para aplicar regulamentações internacionais e, assim, atingir as expectativas dos clientes em relação à sustentabilidade.

A Accor também é membro da campanha Business Ambition for 1.5°C e, além das metas para 2050, se comprometeu a cortar 50% das suas emissões já até o fim desta década, objetivos em linha a Declaração de Glasgow sobre Ação Climática no Turismo, assinada pela organização no fim do ano passado.

“Essa redução de metade das emissões considera uma ação conjunta de diversas áreas da empresa para mitigação de emissões diretas por meio de projetos de eficiência energética e otimização em nossas operações, somados a um trabalho significativo ao longo da cadeia de valor”, explica João Dias, gerente de sustentabilidade da Accor América do Sul.

Outras iniciativas integram a estratégia. Uma delas prevê eliminar todos os itens de plástico de uso único da experiência do hóspede até o fim de 2022. E, no pilar social, há projetos relevantes a favor da equidade de gênero e inclusão de pessoas da comunidade LGBTI+, além de projetos de empregabilidade para grupos em situação de vulnerabilidade.