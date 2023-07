Café solúvel com torras especiais? Nescafé investe R$ 20 milhões em espresso premium

O Nescafé, líder nacional na categoria de café solúvel, está de olho na nova onda do café. A busca por torras especiais acompanha o crescimento do consumo de café solúvel nos últimos anos, apesar dos dois atributos não serem encontrados (até agora) no mesmo produto.

É nesse contexto que a marca criou o Nescafé Gold Espresso Solúvel. Para competir com a diversidade de novos produtos ofertados, o novo café solúvel da Nescafé conta com uma crema espessa e cremosa, como a de um café espresso, obtida através de um processo de torra especial com três novas intensidades: suave, equilibrado e intenso.

A marca da Nestlé investiu 20 milhões de reais em tecnologia para fábrica e no desenvolvimento do produto. A expectativa é de que o café premium represente 10% do volume de vendas da Nescafé ainda neste ano.

"O mercado está se desenvolvendo por uma maior demanda dos consumidores. Queremos entregar para o consumidor essas diversas experiências sensoriais que ele pode ter em cada tipo de café de um segmento premium", diz Tiago Buischi, diretor de Marketing da Nestlé.

Crescimento do consumo do café solúvel

Segundo relatório da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS), feito em novembro de 2022, o café solúvel representa 25% do café consumido no mundo e seu consumo vem crescendo mais de 2% ao ano. Esse crescimento constante, mesmo durante a pandemia, ocorre por conta da diversificação de qualidade com novos blends e novas embalagens, adaptadas às diversas formas de consumo.

O Brasil não é exceção. De acordo com o documento, a diversidade de produtos e embalagens oferecidas aumentaram nas gôndolas dos supermercados oferecendo ao consumidor inúmeras opções.

Outro estudo da Nielsen aponta que são quase 6% do total de café consumido no país em 2022 foi café solúvel. O volume cresceu 23,9% em relação a 2021.

“A linha aterrissa nas gôndolas ampliando nosso portfólio e aprimorando ainda mais o arsenal de cafés premium da Nestlé, alavancando a categoria solúvel a um novo patamar de qualidade e sabor”, diz Buischi.