Café, coworking e sala de jogos: academia do Rio fatura R$ 40 milhões com mimos

Com 21 anos, Amin Ibrahim decidiu abrir uma academia. “Um amigo me contou sobre uma academia que recebia mais de 2 mil alunos e pensei que era um negócio que dava dinheiro”, diz.

Ele fez um empréstimo com o pai e inaugurou a primeira Lifefit em 2013, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O negócio, que começou com pouco conhecimento do setor, se transformou em uma rede de franquias que hoje fatura R$ 40 milhões.

Para 2026, a expectativa é chegar a R$ 72 milhões, impulsionada pela abertura de novas unidades e pela expansão do modelo de franquias.

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Do comércio familiar à primeira academia

Filho de comerciantes, Ibrahim teve contato com o empreendedorismo desde cedo. Ainda adolescente acompanhava o pai em viagens a São Paulo para comprar mercadorias para a loja da família e aprender a negociar.

Com o tempo, no entanto, percebeu as dificuldades operacionais do varejo tradicional, marcado por controle de estoque e problemas logísticos. Foi então que decidiu buscar um novo caminho.

Para tirar o projeto da academia do papel, Ibrahim pegou um empréstimo de R$ 1 milhão com o pai. “Todo mês eu ia pagando ele. Fiquei cerca de quatro anos quitando o valor para conseguir finalizar aquela primeira unidade”, afirma.

Antes da inauguração, foram seis meses procurando o ponto e estruturando um plano de negócios. “Eu tinha uma noção básica de comércio, mas não entendia nada do ramo e não tinha consultoria nenhuma. Mesmo assim, meti as caras. Desenhei a Lifefit numa planilha de Excel — a logomarca, as salas, tudo”, diz.

A divulgação inicial foi feita com panfletagem e carro de som. “Eu e minha esposa fazíamos praticamente tudo: trocávamos lâmpada, atendíamos na recepção e cuidávamos do marketing.”

Já no primeiro ano de operação, a academia reunia diferentes serviços em um mesmo espaço. Além da musculação e da área de cardio, havia salas dedicadas a spinning e aulas coletivas. O local também abrigava uma lanchonete e espaços sublocados para serviços como estúdio de unhas e tatuagem.

Em seis meses, a unidade tinha mil alunos. “Nosso objetivo sempre foi oferecer acolhimento. Diferente das academias low cost, que entregam preço e agilidade.”

A virada do modelo de negócio

Em 2016, com o crescimento das redes low cost, o negócio começou a sentir a concorrência e Ibrahim decidiu dar o primeiro passo rumo à profissionalização. Ele ampliou o primeiro andar da unidade e contratou um arquiteto para padronizar os espaços.

Seis meses após a mudança, inaugurou a segunda unidade, em Mesquita, na Baixada Fluminense. No ano seguinte, vieram mais duas academias na Baixada Fluminense: Nova Iguaçu e Belford Roxo. “Em 2018 vendemos a nossa primeira franquia”, afirma.

A estruturação formal da franqueadora veio alguns anos depois, em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

“Foi ali que começamos a organizar melhor a operação, criando áreas financeira, administrativa e de recursos humanos. A rede já tinha oito unidades e não dava mais para crescer sem essa estrutura.”

Além da padronização das operações, o período também foi marcado por negociações de aluguel e reformas nas unidades existentes.

A retomada após a pandemia também marcou a consolidação do posicionamento da marca. Em vez de competir apenas por preço, a Lifefit passou a investir em experiência e serviços adicionais.

Sala de jogos com fliperama e totó faz parte dos “mimos” oferecidos pela Life Fit para melhorar a experiência dos alunos

Entre os diferenciais estão lounge para convivência, área de jogos com fliperama e totó, coworking e espaço para massagem. A academia também oferece café gratuito em parceria com a marca Três Corações.

“Enquanto muitas redes apostam em academias mais simples e lotadas, a Lifefit segue o caminho oposto: menos pessoas por metro quadrado, ticket médio mais alto e mais atendimento ao aluno”, diz Ibrahim.

O valor da assinatura varia de acordo com a localização da unidade, entre R$ 149 e R$ 349.

Expansão e franquias

Hoje a rede tem 21 unidades abertas e outras 15 em construção — todas no estado do Rio de Janeiro. O plano é chegar a 100 unidades no estado até 2030.

O modelo de franquia exige investimento inicial a partir de cerca de R$ 3 milhões, considerando academias com pelo menos 1.000 metros quadrados, incluindo equipamentos, obra e capital de giro.

Antes de inaugurar uma nova unidade, a rede inicia um processo de pré-operação que inclui a contratação da equipe e a venda antecipada de assinaturas. "Em uma abertura recente vendemos 55 assinaturas na primeira hora, algo bem diferente de antigamente, quando abríamos a academia esperando os alunos aparecerem", diz.

Outro diferencial da rede está na negociação dos pontos comerciais. Segundo Ibrahim, a estratégia é garantir custos fixos mais baixos para manter o modelo de serviço com preço competitivo.

Novas frentes de crescimento

Hoje, a expansão da Lifefit se apoia em três frentes principais: franquias, novas unidades próprias e academias dentro de condomínios.

Para os condomínios, a empresa assume a gestão completa das áreas esportivas — incluindo musculação, quadras e piscinas — enquanto o condomínio paga pelo serviço oferecido aos moradores. Atualmente, a Lifefit administra esse modelo em oito locais.

Além de ampliar o faturamento, oa estratégia fortalece a visibilidade da marca. Muitos desses empreendimentos reúnem entre 6 mil e 8 mil moradores, que passam a ter contato direto com a rede no dia a dia.

A empresa também investe em visibilidade no esporte. A rede participou da criação do novo centro de treinamento do Botafogo de Futebol e Regatas, que reúne academia, fisioterapia e áreas médicas integradas para os atletas do clube, todas recebendo o nome da marca.

O contrato com o time foi renovado até 2035 e tem novas mudanças planejadas.“Estamos criando dentro do estádio uma estrutura que os jogadores poderão usar em dias de jogo. E o futebol feminino também vai receber o mesmo padrão de preparação física que o masculino tem hoje no CT.”