Cacau Show: incêndio fará empresa reconstruir metade da fábrica em Linhares (ES)

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta semana a fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo. Após três dias, o fogo foi contido e a empresa informou que metade da planta foi danificada.

A fábrica de Linhares foi inaugurada em 2022 e é responsável pela fabricação da massa de chocolate, trufas, tabletes e biscoitos da marca. A planta fabril representa 19% da produção da Cacau Show.

Das sete linhas locais, apenas duas não foram impactadas e devem voltar a operar em breve. As linhas de tabletes e trufas foram totalmente danificadas e vão receber novos equipamentos.

"Procuramos sempre nos antecipar, com mais investimentos e equipamentos do que o necessário. Felizmente, novas máquinas já estavam sendo compradas e estão chegando. Além disso, já recompramos novos equipamentos para repor o que foi perdido", informou a companhia em nota.

Enquanto o espaço destruído pelo incêndio é reconstruído, a produção será deslocada para as outras duas fábricas da empresa em Itapevi e Campos do Jordão, ambas em São Paulo.

A produção do Natal foi afetada?

A Cacau Show é a maior rede de chocolates do Brasil, com mais de 4 mil franquias no país. A empresa informou que a produção do final do ano não foi impactada pelo incêndio.

"Não tivemos perda de produtos de Natal, toda campanha já foi produzida e está em finalização de entrega", disse o CEO Alexandre Costa.

Como ficam os funcionários?

Em relação aos 450 funcionários da unidade, a companhia informou que está viabilizando três cenários: