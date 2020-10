Caças Gripen são apresentados pela Força Aérea Brasileira

Durante a comemoração do Dia do Aviador nesta sexta-feira, 23, em Brasília, a Força Aérea Brasileira vai apresentar pela primeira vez os caças F-39 Gripen, comprados em 2014 da fabricante sueca Saab para reforçar a esquadrilha do país. A pandemia do novo coronavírus foi um duro golpe para as empresas aéreas brasileiras. Quer saber se já é hora de investir nessas companhias? Leia na EXAME Research.

O primeiro dos 36 aviões adquiridos foi entregue pela Saab em 20 de setembro. A aeronave veio da Suécia em um navio que atracou no porto de Navegantes, em Santa Catarina. Do aeroporto da cidade, voou para a fábrica da Embraer Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, onde passará por mais testes. No Gripen Flight Test Center (Centro de Teste de Vôo do Gripen), onde o caça ficará estacionado, técnicos brasileiros e suecos vão conduzir a transferência de tecnologia que faz parte do contrato de 4,5 bilhões de dólares.

A Embraer é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas e pela montagem final dos caças no Brasil. Os aviões devem ser usados no moniotramento do espaço aéreo e das fronteireas do país. O presidente Jair Bolsonaro deve participar da exibição hoje.