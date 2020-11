C&A tem prejuízo de R$ 28 milhões no 3º trimestre

A C&A teve prejuízo líquido de 28,2 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo resultado positivo de 19,1 milhões de reais um ano antes, ainda afetada pelas medidas contra o coronavírus. A receita líquida total caiu 14,1%, para 1 bilhão de reais, enquanto as vendas mesmas lojas (SSS) recuaram 13,9%.

Apesar dos resultados, a varejista disse que, ao final do trimestre, as receitas totais já estavam acima do nível do ano passado.

O resultado operacional medido pelo Ebitda de varejo ajustado somou 96,6 milhões de reais, queda de 50,9% ano a ano. O Ebitda ajustado recuou 67,4%, para 64,7 milhões de reais, com a margem cedendo para 6,1%, de 16% um ano antes.

As vendas sob a métrica GMV total atingiram 213,8 milhões de reais, um salto 418% em relação ao terceiro trimestre de 2019, em resultado que a companhia atribuiu ao forte desempenho do ecommerce e evolução da ‘Galeria C&A’, marketplace da rede.

As ações da C&A fecharam em queda de 7,30%, a 12,70 reais, nesta quinta-feira, pior desempenho do Small Caps, que recuou 2,19%. No ano, acumulam queda de 28,19%.