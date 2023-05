BYD supera VW na China em vendas no 1° tri e indica mudança profunda no mercado global de automóveis

A BYD, fabricante de veículos elétricos chinesa apoiada por Warren Buffet, se tornou a marca de carros mais vendida no país asiático, destronando a Volkswagen em uma ascensão meteórica.

A montadora ultrapassou sua rival alemã no primeiro trimestre, vendendo mais de 440.000 carros na China, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O chairman da BYD, Wang Chuanfu, disse no mês passado que pretendia ultrapassar a Volks até o final de 2023.

Por que a disputa entre BYD e Volks é importante

A Volkswagen era a marca mais vendida entre as montadoras na China desde pelo menos 2008, quando se inicia a série de dados disponíveis do Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China. As vendas de veículos sob a marca Volkswagen no país totalizaram 427.247 unidades no primeiro trimestre, com elétricos respondendo por apenas 6%.

A tendência reflete o declínio da influência de marcas estrangeiras tradicionais à medida que as fabricantes chinesas de elétricos introduzem modelos cada vez mais sofisticados e acessíveis.

“A BYD está muito, muito forte”, disse o CEO da Volkswagen, Oliver Blume, durante o Salão do Automóvel de Xangai este mês. “Nem tudo é volume. Queremos ter um negócio de sucesso, e o mais importante é ser o melhor grupo internacional aqui na China.”

Qual é o tamanho da BYD

A BYD, com sede em Shenzhen, vendeu 1,86 milhão de veículos em 2022, mais do que nos quatro anos anteriores juntos. No primeiro trimestre, a empresa respondeu por dois em cada cinco carros movidos a energia renovável vendidos na China.

Globalmente, a BYD vendeu quase 550.000 carros no primeiro trimestre, mais do que todos os veículos de passageiros novos registrados no Reino Unido no período.

A montadora vem intensificando sua atuação no exterior, priorizando:

Europa

América Latina

Ásia

Como estão as ações das duas empresas

A BYD não tem planos atuais de vender seus carros elétricos de passageiros nos EUA, disse Wang mês passado.

A BYD pode vender até 3,7 milhões de veículos este ano, segundo Joanna Chen, analista da Bloomberg Intelligence.

A empresa deve divulgar os resultados do primeiro trimestre na quinta-feira. As ações da BYD subiram 16% em Hong Kong este ano, atingindo um valor de mercado de cerca de US$ 95 bilhões, comparado a US$ 77 bilhões da Volkswagen. A Tesla vale US$ 515 bilhões.