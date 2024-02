BYD repete parceria com 99 e oferece condições melhores para motorista do app comprar Dolphin Mini

A montadora chinesa BYD aproveitará o lançamento do Dolphin Mini, nesta quarta-feira, para anunciar mais uma parceria com o aplicativo de transporte 99, para oferecer condições mais vantajosas para os motoristas de aplicativo comprarem o novo carro da marca.

Parceria semelhante anunciada no início do mês resultou no interesse de 5 mil motoristas em aderirem ao aplicativo, disse Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da subsidiária brasileira da BYD.

O Dolphin Mini é a aposta da BYD para ganhar mercado no Brasil com um carro elétrico de preço competitivo.

Toledo confirmou ao GLOBO que o objetivo é deixar o preço o mais baixo possível em torno de R$ 100 mil, mas disse que os executivos da subsidiária brasileira negociariam com a matriz da China ao longo da madrugada para definir o valor.

A ideia da parceria com a 99, segundo Toledo, é oferecer condições ainda mais vantajosas, no financiamento, para os motoristas de aplicativo comprarem o novo carro:

– Vai ser um superlançamento para motoristas de aplicativo, pela economia que ele terá no consumo de combustível. Vamos anunciar uma baita parceria com a 99.

A parceria semelhante que foi anunciada no início do mês foi o Dolphin, hatch médio lançado no fim de junho do ano passado pela BYD, um sucesso de vendas, cujo preço final é de R$ 149 mil.

Nessa primeira parceria, a BYD ofereceu desconto de 6% no preço final, o Santander, parceiro financeiro da marca chinesa no Brasil, reduziu os juros em até 26%, e a 99 deu seis meses de um subsídio de R$ 1 mil por mês em custos operacionais e na instalação de um carregador residencial, para conectar na instalação elétrica doméstica.

No caso do Dolphin Mini, que terá preço mais em conta, Toledo vê potencial de atrair ainda mais interessados entre os motoristas de aplicativo.