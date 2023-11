BYD é a empresa automobilística mais lucrativa da China, segundo relatório financeiro

Um relatório financeiro recém divulgado mostra que as cinco principais empresas automobilísticas listadas na China – SAIC, GAC, BYD, Changan Auto e Great Wall – obtiveram uma receita combinada de RMB 487,253 bilhões no terceiro trimestre do ano. As cinco empresas obtiveram um lucro líquido total de RMB 22,143 bilhões. Entre todas as fabricantes de automóveis listadas, a BYD foi destaque, sendo a mais lucrativa da China.

A empresa obteve receita de RMB 162,151 bilhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 38,49% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas listados foi de RMB 10,413 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 82,16% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um lucro médio diário de RMB 113 milhões.

A receita operacional acumulada da BYD para os três primeiros trimestres acumulados do ano de 2023 foi de RMB 422,275 bilhões, um aumento de 57,75% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de RMB 21,367 bilhões, um aumento de 129,47% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que se traduz em um lucro diário de RMB 78 milhões para os três primeiros trimestres (273 dias).

Em termos de mercados estrangeiros, a BYD também continua a ganhar impulso. De janeiro a setembro deste ano, a companhia vendeu mais de 145.500 veículos de energia nova no exterior, superando em muito o ano inteiro do ano passado, que foi de 55.900 unidades.