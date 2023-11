Buscando novos clientes, empresa de leilões que movimenta R$ 4 bi compra plataforma para leiloeiros

Uma das grandes plataformas de leilões do Brasil, a Superbid, que movimenta R$ 4 bilhões por ano em transações financeiras, está fazendo uma nova aquisição. Dessa vez, é a da Leilões Web, uma plataforma que fornece tecnologia para que leiloeiros façam certames pela internet. O valor da negociação não é informado, mas o objetivo é puxar os 150 clientes que a empresa tinha para dentro do universo da Superbid.

“As transações realizadas com a plataforma Leilões Web, com cerca de 150 leiloeiros, giram em torno de R$ 1 bilhão. É um potencial que vamos incorporar na Superbid agora”, diz o diretor financeiro do grupo, Ricardo Salles. “Para quem é cliente da Leilões Web, vai ter o benefício de ter seus produtos expostos na audiência da Superbid”.

A Leilões Web foi criada há cerca de 20 anos com a ideia de ajudar os leiloeiros a fazer a gestão de seus certames nas modalidades online, presencial e simultâneo. Na prática, um leiloeiro procura e empresa, fala que tipo de leilão faz (judicial, extrajudicial ou rural, por exemplo), e recebe a tecnologia para usar em seu site. Para isso, paga uma mensalidade.

“A Superbid Exchange tem uma tecnologia parecida”, diz Salles. “Agora, vamos absorver funcionalidades do Leilões Web, que passaram a complementar as soluções da Superbid.”

Como fica a empresa com a aquisição

O modelo de negócios, porém, vai mudar. A ideia da Superbid não é mais cobrar a mensalidade dos clientes que eram da Leilões Web, mas uma taxa pela conversão da compra — semelhante ao que já faz com seus atuais usuários.

Também querem adicionar os leilões feitos por essas empresas na “vitrine” da Superbid. Com isso, esperam aumentar as conversões — e, consequentemente, o faturamento.

A parceria com a Superbid representa um passo significativo em nossa missão de fornecer inovação e suporte excepcional ao setor”, diz Eduardo Nogueira, sócio-fundador da Leilões Web. Ele continuará na operação, dentro da estrutura da Superbid. “Aliados à estrutura da Superbid, teremos uma estrutura mais bem preparada para suprir todos os nichos e demandas relevantes do mercado."

Com mais de 100 mil leilões realizados, a Leilões Web já facilitou milhares de transações bem-sucedidas e eventos de sucesso. Juntas, Superbid e Leilões Web atendem mais de 300 leiloeiros.

O que é a Superbid Exchange

A Superbid funciona como uma plataforma de gestão para leiloeiros. Na plataforma, é possível fazer leilões de várias categorias: de imóveis a plataformas de petróleo. Existindo desde 1999, foi um dos primeiros grupos que ofereceram leilão pela internet.

O portfólio da Superbid é bem variado: há carros, imóveis, máquinas, artes e até indústrias.

Em um ano, movimentou R$ 4 bilhões por transações comerciais. Recentemente, a EXAME noticiou que a empresa também comprou uma plataforma de leilões no setor de agronegócio. Relembre: Ele aprendeu a programar e fez essa startup que foi vendida a grupo que movimenta R$ 4 bi por ano