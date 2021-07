Buscando inovação, Shell traz ao País programa de incentivo a startups

A Shell Brasil vai selecionar dez startups para um processo de mentoria e aceleração de três meses, dentro do seu programa Shell StartUp Engine, que já é aplicado pela empresa na França, Inglaterra e Cingapura, e agora chega no Brasil. As inscrições para o programa estão abertas até o dia 16 de agosto.

O objetivo é selecionar empreendimentos que desenvolvam negócios inovadores e voltados para a promoção de benefícios sociais no futuro. A iniciativa busca startups em estágio inicial a médio, que se encaixem em uma dessas três categorias: circularidade do plástico, acesso a novas energias e cidades inteligentes.

O programa é realizado em parceria com a Startupbootcamp, uma aceleradora de startups. Os escolhidos serão conectados com uma rede global de mentores e com executivos da Shell dedicados a passar adiante suas experiências e conhecimentos. Ao final, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus negócios para parceiros inseridos dentro do ecossistema empreendedor.

"Estamos em busca de iniciativas disruptivas, que tragam qualidade de vida para a sociedade e que possam estar junto com a Shell na jornada por um mundo mais verde", disse em nota Leíse Duarte, assessora de Investimentos Sociais da companhia.

A Shell já é integrante da iniciativa "Aliance to End Plastic Waste", que tem como missão apoiar a indústria para o desenvolvimento de soluções que minimizem e controlem o desperdício do plástico, destacou Duarte.