Burger King lança novo jeito para pagar pelos lanches

A ConectCar e o Burger King acabam de anunciar uma parceria para o pagamento sem contato no drive-thru. Em fase piloto, o projeto estará disponível em um restaurante no bairro Jardim da Saúde, em São Paulo, a partir do mês de agosto. O acordo prevê a implantação da tecnologia, nos próximos meses, em mais de 150 unidades da rede de fast food em todo o país que contam com o serviço de drive thru.

“Desde o início da pandemia, o BK não se cansa de pensar em novos canais e serviços para garantir experiências completas e agregadoras para o público, afirma Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing e vendas do Burger King no Brasil, em nota.

Durante o período de isolamento, as vendas por delivery e drive-thru da rede de fast food Burger King dispararam. As vendas pelo drive-thru, sem que o consumidor precise entrar no restaurante, chegaram a representar 50% das vendas, contra cerca de 35% antes da pandemia do novo coronavírus nas lojas em que esse modelo já existe. Já o delivery chegou a significar 35% das vendas, contra uma média de 5% a 10% antes da pandemia do novo coronavírus.

“A parceria com o BK reforça o compromisso da ConectCar em ir além da cancela, especialmente no momento em que os consumidores buscam produtos e soluções que atendam aos seus novos hábitos”, diz Felix Cardamone, presidente da ConectCar. Recentemente, a ConectCar anunciou também o pagamento de débitos veiculares em seu aplicativo.

A ferramenta é semelhante a uma já usada pelo rival McDonald’s, que implantou a leitura do Sem Parar em algumas de suas unidades em 2018.