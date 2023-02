Burger King lança combo Free Fire e marca entrada no universo gamer. Entenda a estratégia

O Burger King está um passo mais próximo do mundo gamer. Nesta sexta-feira, 24, a rede de fast-food anuncia o lançamento de um combo com lanches e batatas fritas com o tema Free Fire, um dos jogos mais populares do mundo. O lançamento acontece em parceria com a Garena, desenvolvedora do jogo, e estará disponível em todas as lojas a partir de 1 de março.

A estratégia está ligada ao desejo do Burger King de se aproximar de uma legião de jovens, sem perder o passo das tendências mais populares entre esse público. Com a parceria com o Free Fire, jogo mobile mais baixado do mundo de 2019 a 2021, a rede passa a conversar com um grupo crescente de usuários também antenados ao universo digital.

O que vem no combo Free Fire do Burger King?

O combo Free Fire do Burger King vem com:

Booyah Burger, composto por duas carnes grelhadas, bacon em cubos, molho cremoso sabor queijo cheddar, molho Furioso e pão laranja com páprica e gergelim preto;

Chicken Granada, composto por pedaços de frangos empanados, crocantes e com tempero suave, em um novo formato com recheio sabor cheddar;

Sundae Pisante, de massa sabor baunilha com calda sabor blueberry, que “esquenta” na boca.

Recompensas no jogo

Além do combo temático, os consumidores também terão acesso a códigos para o resgate de recompensas online. Na compra do combo completo com o Sundae Pisante, a rede disponibilizará códigos na nota fiscal do pedido, contendo uma recompensa. Os itens variam, mas a rede antecipa a inclusão de itens como a Calça Angelical e Skin do Dino e arsenais básicos de armas, como granadas.

Para resgatar o código promocional, o cliente deverá entrar no site de recompensas da Garena, fazer o login escolhendo o mesmo método que utiliza no jogo em si, inserir o “codiguin” e aguardar o prazo de 30 minutos a 24 horas para que os itens especiais apareçam no Cofre do Free Fire. Uma mensagem também será enviada à caixa de correio do jogo.

A partir de 1 de março, o restaurante antigo do Burger King na cidade de São Paulo também receberá um banho de loja para se adequear ao novo tema. A unidade da Avenida Paulista terá uma ativação na qual os consumidores poderão vivenciar experiências imersivas que simulem o ambiente do jogo.

O fenômeno Free Fire

Parte da popularidade do Free Fire se explica pelo aspecto democrático do game. Longe dos consoles de videogame, sensíveis ao extremo a flutuações de câmbio em seu preço final, Free Fire se tornou uma opção acessível para jovens em busca de conexão e diversão, já que pode ser baixado e jogado de forma gratuita.

Prova disso é que a popularidade do jogo é ainda mais gritante entre celulares Android — no segundo trimestre de 2022, foram mais de 80 milhões de downloads em aparelhos com esse sistema operacional, de acordo como Sensor Tower. As partidas do jogo também podem ser acessadas sem conexão com a internet, ou seja, não há consumo de dados móveis. O jogo simples e de fácil usabilidade até mesmo em aparelhos mais antigos traz uma leva de jogadores fieis e também casuais ao universo Free Fire.

No Brasil, um dos mercados-chave para a Garena, o Free Fire mobiliza até mesmo torneios e competição com direito a prêmios. O campeonato mais famoso é a Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), com prêmios que totalizam R$ 750 mil.