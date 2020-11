BTG vê carteira de crédito a PMEs saltar 5 vezes e começa nova estratégia

“Talvez o terceiro trimestre [deste ano] tenha sido o nosso melhor até hoje”, disse João Marcello Dantas Leite, diretor financeiro do banco de investimentos BTG Pactual, durante conferência por telefone com analistas do mercado nesta semana para falar sobre o balanço divulgado mais cedo. “Crescemos e aumentamos nosso market share em praticamente todos os segmentos, com base de capitalização e liquidez ainda mais fortes.”

O banco, o maior da América Latina no segmento e controlado pelos mesmos sócios da EXAME, registrou vários recordes no período entre julho e setembro: o montante sob gestão na área de asset management chegou a 329,3 bilhões de reais em 30 de setembro, e o volume sob gestão na unidade de fortunas somou 221,5 bilhões de reais. Porém, o aumento mais impressionante se deu na carteira de financiamento para pequenas e médias empresas: o montante total emprestado aos empreendedores de menor porte se multiplicou por cinco em um ano, chegando a 5,8 bilhões de reais, enquanto o portfólio total avançou 19,4%, para 68,3 bilhões de reais.

Com liquidez recorde – 35,5 bilhões de reais em caixa e instrumentos equivalentes –, o banco aproveitou que os concorrentes fecharam a torneira de crédito por causa da pandemia do novo coronavírus para aumentar a oferta para clientes selecionados. “Tivemos uma oportunidade única, por estarmos mais fortes em capital, enquanto o restante do mercado precisou agir de forma mais cautelosa”, disse Dantas. “Nosso crédito é bem estruturado e tem garantias reais.”

Até agora, o maior volume dos empréstimos do BTG para PMEs teve como tomadores os fornecedores e parceiros comerciais de grandes companhias que já eram clientes do banco antes. Assim, podia aceitar como garantia os montantes que esses fornecedores tinham a receber das grandes empresas, cujos fluxos de caixa conhecia. Encorajado pela experiência bem-sucedida, o banco pretende ampliar as modalidades oferecidas. “Isso exige, do nosso lado, aprofundamento nas modelagens para ter a mesma relação entre risco e retorno”, afirmou Dantas. “Achamos que o segmento vai continuar crescendo, mantendo a qualidade, talvez em um ritmo menor.”

O banco também está avançando na sua unidade de varejo. Por ora, um grupo selecionado de clientes que já investia com o BTG está testando as funcionalidades da plataforma digital. Na virada do ano, o banco será aberto para os demais interessados. O público-alvo é de alta renda, conhecedor do serviço do BTG na área de investimentos e que quer ter a mesma experiência “premium” com a sua conta corrente e cartão de crédito.